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De Vila Pavão

Modelo capixaba que desfilou com Gisele Bündchen morre de meningite

Ele faleceu na manhã desta sexta-feira no Hospital Central, em Vitória, e estava internado desde maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 15:24

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 15:24

Lucas morava em Nova Venécia com a avó, segundo o primo Eduardo Crédito: Arquivo Pessoal
Um modelo de Vila Pavão, região Noroeste do Espírito Santo, morreu de meningite na manhã desta sexta-feira (26), após ficar cinco meses internado. Ele estava no Hospital Central, em Vitória. Lucas Seibel Reetz, de 26 anos, trabalhava como modelo e também como ajudante de uma loja de material de construção em Nova Venécia, onde morava com a avó. Em 2014, ele desfilou no São Paulo Fashion Week com a über model Gisele Bündchen.
Segundo o primo que cresceu com o modelo, o servidor público Eduardo Seibel, de 25 anos, Lucas teve uma infecção além da doença, o que acabou piorando ainda mais a saúde do jovem. O falecimento foi por volta das 7 horas desta sexta.
EVOLUÇÃO RÁPIDA
Eduardo conta que a evolução da doença foi muito rápida e que o primo começou a sentir algumas dores de cabeça antes de ir para o hospital.
Pegou a gente de surpresa. Ele foi para o hospital no mesmo dia, mas acabou não descobrindo logo. Depois dos exames, ele logo foi internado.
Eduardo Seibel, primo do modelo
Desde então foram meses de muita fé e esperança dentro da família. Nas redes sociais, muitos parentes postaram fotos com ele e homenagens nos últimos dias, com mensagens como eu acredito em milagres e força Lucas, te amamos.
A gente teve fé até o último momento. Não acreditávamos que isso pudesse acontecer, completou o servidor público.
VIDA E CARREIRA
Lucas nasceu em Vila Pavão, mas, de acordo com o primo, vivia em Nova Venécia - município vizinho - com a avó por causa dos estudos. Na adolescência ele foi descoberto por agências de modelo e, desde então, participava de vários desfiles, mas não largava de lado outros empregos, como o de ajudante de uma loja de material de construção, antes de ficar doente.
Em 2014, Lucas foi chamado para participar do SPFW, quando tinha 22 anos. Ele foi destaque no jornal A Gazeta em abril daquele ano, quando desfilou com Gisele Bündchen pela marca Colcci, ao lado ainda do americano Sean O'Pry, considerado o modelo número 1 do mundo naquele ano. 
Jornal A Gazeta de 2014 Crédito: A Gazeta
Lucas trabalhava na roça adubando e capinando terra ao mesmo tempo que tinha a carreira como modelo e contou sobre isso ao jornal A Gazeta. Minha carreira de modelo ainda está no início, então quando não estou na roça nas horas vagas procuro trabalhar com o meu sogro em obras da construção civil, relatou em 2014, quando enfrentou uma seleção de 60 modelos antes de entrar no evento. 
Vim com a intenção de participar do SPFW, e desfilar para marca e estar entre tantos modelos conhecidos é uma sensação muito boa
Lucas Seibel Reetz, modelo, em 2014
>Reforço de vacina de meningite é suspenso em Cachoeiro  
O primo, Eduardo, conta que Lucas viveu o melhor momento como modelo. Foi a realização da vida dele. Quem quer essa carreira sabe da importância do SPFW. Foi único e motivo de orgulho para todo mundo da cidade e da família, relatou o primo, que completa: era o sonho da vida dele viver apenas como modelo.
Lucas participou do SPFW pela marca Colcci Crédito: Agência Fotosite
VELÓRIO E SEPULTAMENTO
O velório de Lucas acontece na Igreja Luterana de Vila Pavão, durante à tarde. Já o sepultamento deve acontecer ao longo da manhã deste sábado (26). Os horários ainda não foram confirmados pela família.
Lucas, que estava internado desde maio, deixa duas filhas gêmeas, que completaram 4 anos de idade. Além disso, ele tinha dois irmãos e deixa ainda pai e a mãe - ela o acompanhava no hospital em Vitória.
Modelo capixaba que desfilou com Gisele Bündchen morre de meningite

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