Mesmo sem recorde de frio, madrugada em Vitória registra 17°C

Santa Teresa tem manhã mais fria do ES nesta quinta (12), com 10,5°C Crédito: O inverno começou em Santa Teresa

Apesar do frio registrado na madrugada desta quinta-feira (12), a expectativa de recorde de baixas temperaturas no Espírito Santo não se confirmou, como havia sido previsto pelo Climatempo, na terça-feira (10). O último recorde de frio em Vitória foi de 15, 4°C no sábado (7). Na manhã de hoje, por volta das 7h, a temperatura registrada na Capital pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 17ºC. O lugar mais frio registrado pelas estações monitoradas pelo Climatempo foi em Santa Teresa, com 10, 5°C. Uma nova possibilidade de recorde pode acontecer na sexta-feira (13).

Apesar de não haver recorde, desde esta quarta-feira (11), como explica o Climatempo, uma massa de ar polar tem gerado o resfriamento sobre o Estado, e se junta a uma frente fria que passa pelo território capixaba nesta quinta (12).

A previsão é de que todo o ES tenha um dia nublado com possibilidade de garoas, inclusive em Vitória. A falta de sol pelo excesso de nuvens dificulta que o tempo esquente, além da massa de ar polar, que deve permanecer pelos próximos dias.