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Frio no ES

Mesmo sem recorde de frio, madrugada em Vitória registra 17°C

O Climatempo afirma que o recorde pode acontecer nesta sexta (13). A temperatura mais baixa do Estado nesta manhã foi registrada em Santa Teresa, com 10,5°C

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 14:24
Santa Teresa tem manhã mais fria do ES nesta quinta (12), com 10,5°C Crédito: O inverno começou em Santa Teresa
Apesar do frio registrado na madrugada desta quinta-feira (12), a expectativa de recorde de baixas temperaturas no Espírito Santo não se confirmou, como havia sido previsto pelo Climatempo, na terça-feira (10). O último recorde de frio em Vitória foi de 15, 4°C no sábado (7). Na manhã de hoje, por volta das 7h, a temperatura registrada na Capital pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 17ºC. O lugar mais frio registrado pelas estações monitoradas pelo Climatempo foi em Santa Teresa, com 10, 5°C. Uma nova possibilidade de recorde pode acontecer na sexta-feira (13).
Apesar de não haver recorde, desde esta quarta-feira (11), como explica o Climatempo, uma massa de ar polar tem gerado o resfriamento sobre o Estado, e se junta a uma frente fria que passa pelo território capixaba nesta quinta (12).
A previsão é de que todo o ES tenha um dia nublado com possibilidade de garoas, inclusive em Vitória. A falta de sol pelo excesso de nuvens dificulta que o tempo esquente, além da massa de ar polar, que deve permanecer pelos próximos dias.
Para a sexta-feira (13) há uma nova possibilidade de recorde de frio, com previsão mínima em torno de 15°C em Vitória.

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