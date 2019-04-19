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Alagamento

Mesmo sem chuva, rua alaga em Vitória

Moradores do bairro Ilha de Monte Belo foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 19:17

Publicado em 

19 abr 2019 às 19:17
Moradores reclamam de maré alta na rua Jaime Villas Boas, Ilha de Monte Belo, em Vitória Crédito: Selma Madeira
Apesar de ainda não ter chovido nesta sexta-feira (19) em Vitória, moradores da rua Jaime Villas Boas, no bairro Ilha Monte Belo, sofreram com alagamento na rua e em algumas casas. Eles reclamam da maré alta, que estaria provocando que a água voltasse pelos ralos das casas e da rua, ocasionando a situação.
A autônoma Selma Madeira, moradora de uma das casas atingidas, disse que precisou usar botas para sair de casa, e que a água subiu cerca de 30 centímetros.
> Vitória registra em 24 horas 90% da chuva esperada para o mês inteiro
" Temos um problema com a maré alta, que ultimamente tem enchido boa parte da rua. Caso volte a chover forte como nessa última semana, o risco de alagamento numa hora dessas é dobrado. Precisamos de uma solução da Prefeitura de Vitória. E também teve uma manutenção na rede de esgoto que parece ter piorado nossa situação", relata Selma.
O pedreiro Milton Costa, que mora na região há quatro meses, se diz surpreso e indignado com a situação. 
"A água está saindo no ralo das casas. Tem morador que já perdeu geladeira, roupas. Nesta sexta-feira, a água começou a subir por volta das 13h. Imagina se tivesse chovido, como estaríamos? E quem vai ressarcir o prejuízo destas pessoas? Alguma coisa tem que ser feita, com urgência", desabafa o morador. 
A Prefeitura de Vitória, por meio de nota, comentou a situação e disse que está planejando soluções para o problema que aflige a população local.
"A Prefeitura de Vitória informa que as ruas da região integram a Bacia de Drenagem João Santos Filho, que fica abaixo do nível do mar. Ações para solução dessa situação estão sendo planejadas e devem ser iniciadas no segundo semestre. A equipe da Central de Serviços também informa que todas as estações de bombeamento da cidade estão funcionando normalmente e que faz a desobstrução e limpeza das caixas ralos constantemente, como forma de prevenir transtornos. Por fim, a Central pede que a população contribua, evitando jogar lixo na rua, o que obstrui a rede."
A Cesan também foi demandada e enviou a seguinte nota. "As redes de esgotamento sanitário recebem manutenção com frequência. Essa região está abaixo do nível do mar sendo afetada por ação voluntária da natureza, como maré alta. A Cesan pode ser acionada pelo telefone 115, a ligação é gratuita e atende 24 horas por dia."

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