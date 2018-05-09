Mercedes fica destruída após bater em caminhão em Vitória

Uma Mercedes-Benz modelo C180 Kompressor ficou destruída após colidir com um caminhão na Avenida Norte Sul, em Vitória, no final da manhã desta quarta-feira (9). O veículo de passeio bateu na traseira do caminhão e rodou na pista.

Apesar do susto e do veículo destruído, não houve registro de feridos. O acidente aconteceu no sentido Jardim Camburi.

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OUTRO ACIDENTE

Uma outra colisão também aconteceu bem próximo ao primeiro acidente, na Avenida Norte Sul, em Vitória, sentido Jardim Camburi, mas não há mais detalhes.

Colisão na Avenida Norte Sul, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (9) Crédito: Caíque Verli



