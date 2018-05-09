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Acidente

Mercedes fica destruída após bater em caminhão em Vitória

A colisão aconteceu na Avenida Norte Sul, em Vitória, no final da manhã desta quarta-feira (9)

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:59
Uma Mercedes-Benz modelo C180 Kompressor ficou destruída após colidir com um caminhão na Avenida Norte Sul, em Vitória, no final da manhã desta quarta-feira (9). O veículo de passeio bateu na traseira do caminhão e rodou na pista. 
Apesar do susto e do veículo destruído, não houve registro de feridos. O acidente aconteceu no sentido Jardim Camburi.
VEJA VÍDEO
OUTRO ACIDENTE
Uma outra colisão também aconteceu bem próximo ao primeiro acidente, na Avenida Norte Sul, em Vitória, sentido Jardim Camburi, mas não há mais detalhes.
Colisão na Avenida Norte Sul, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (9) Crédito: Caíque Verli
 
 Com informações de Caíque Verli

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