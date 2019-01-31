Home
Medo, tristeza e indignação: os sentimentos dos capixabas sobre Brumadinho

O capixaba pós-doutor em Comunicação Digital Sergio Denicoli faz parte de uma pesquisa que analisa sentimentos disseminados em redes sociais a partir da tragédia