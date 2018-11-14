Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Médico resiste e não deixa casa que seria estacionamento do Cais das Artes
Reportagem

Médico resiste e não deixa casa que seria estacionamento do Cais das Artes

Ele conseguiu que um novo decreto cancelasse desapropriação

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 01:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 01:37
Casa do médico fica numa esquina entre área desapropriada e o Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini
Um médico aposentado que vive há 40 anos na Enseada do Suá, em Vitória, foi o único que conseguiu impedir a desapropriação do seu imóvel pelo governo do Estado. A propriedade dele por pouco não foi unida a outras para a construção do estacionamento do Cais das Artes.
> Moradores defendem demolição do Cais das Artes
Lá, ele ainda vive com a esposa, o filho e a nora. Sua residência fica em uma esquina e, no futuro, se for construído o estacionamento como prevê o projeto do complexo cultural, este imóvel ficará entre o pátio para os carros e o Cais das Artes.
O decreto que desapropriou a área é datado de dezembro de 2010. Mas ele relata que no ano seguinte conseguiu reverter a situação e um novo decreto foi publicado, cancelando o ato anterior.
> Cada vaga de estacionamento no Cais das Artes custa, até agora, R$ 72 mil
O médico, hoje aposentado, conta que um parlamentar amigo dele garantiu que só deixariam o local os moradores que assim o desejassem. Nós acreditamos, frisa. Mas, assim como os vizinhos, ele foi surpreendido com o decreto de desapropriação. Foi um susto. Soube que alguns dos que receberam a indenização já haviam comprado os terrenos como forma de investir, mas não era o nosso caso. Então, não queríamos sair de casa, relata.
Sem aceitar, ele acionou contatos que possuía e lutou para que não tivesse que deixar o lar em que vive há 40 anos. Nós nem imaginávamos que seria para o estacionamento do Cais das Artes, porque ninguém tinha dito nada. Só mais tarde ficamos sabendo e isso acabou gerando mais protestos, detalha.
A reportagem conseguiu ainda contato com uma das ex-proprietárias de um outro imóvel, que está, agora, com a estrutura comprometida. Segundo ela, a família, na ocasião, não relutou quanto ao decreto de desapropriação e o valor foi dividido entre alguns familiares.
> Cais das Artes: grupo de Casagrande diz que obra será entregue
Ela lembra que quando foi construída, a casa onde moravam os pais com os filhos e, posteriormente, apenas os pais, recebeu uma estrutura especial na base, além de uma preparação no solo. Naquela região, a própria batida das ondas do mar no solo acaba gerando rachaduras em alguns locais. Se a casa fica fechada ou ninguém dá manutenção, realmente ela pode ficar com a estrutura comprometida, destaca, reiterando: Naquele terreno a manutenção precisa ser feita com frequência.
O imóvel que a ela pertenceu hoje abriga a Delegacia Especializada de Antissequestro, que foi interditada no dia 1º deste mês pela Defesa Civil Estadual por estar com problemas estruturais. O imóvel apresenta diversas rachaduras por todo o subsolo e há ainda afundamento do piso e de algumas lajes. O assunto foi tema de uma matéria divulgada em A GAZETA na terça-feira (13).
A ex-proprietária do imóvel relata ainda que os demais moradores da região se recusaram, a princípio, a sair porque tinham um apego emocional muito grande à região. Ela pondera que se lembra de que os vizinhos reclamavam que não queriam ter que se mudar para um apartamento e que já tinham programado uma vida naquele bairro.
O advogado de um terceiro imóvel, cujo morador já está falecido, não quis dar detalhes do processo e não quis ceder telefone de nenhum familiar. Ele informou que a família deixou o imóvel porque o governo do Estado tomou posse do empreendimento após decisão da Justiça estadual.
Ele confirma que o valor proposto foi depositado em juízo, situação que continua a mesma porque o processo, segundo ele, está parado.
A NOVELA DO CAIS DAS ARTES
Obra
Projeto
O complexo cultural engloba uma praça ampla com livraria e cafeteria, um teatro (com 1.300 lugares) e um museu (2,3 mil m2 de área expositiva), equipados para receber eventos artísticos de grande porte.
Novela
2010
Oficialmente, as obras começaram em 2010. O investimento total seria de R$ 115 milhões.
2012
Era o ano de entrega da obra, mas a construtora que executava os serviços, Santa Bárbara, faliu e, o contrato, foi rescindido.
2013
Neste ano, as obras foram retomadas após uma nova licitação que contratou o Consórcio Andrade Valladares - Topus.
2015
As obras foram realizadas até maio de 2015, quando sofreram nova paralisação. Ainda em 2015, o governo anunciou que teria que contratar uma nova empresa, a terceira, para finalizar a construção. A entrega seria em 2018.
2016
Em agosto, foi feita uma nova licitação, para contratar uma consultoria que faria uma avaliação da obra e um balanço do que ainda precisaria ser feito. Neste ponto, o Estado já previa gastar entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões a mais no orçamento. Desde 2010, o que foi construído nem chegou a ser utilizado e já precisou de reparos devido à ação do tempo e abandono.
Nova Fase
2018
Em abril, o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) licitou nova empresa para gerenciar a obra. A Planesp Engenharia ganhou a chamada no valor de R$ 3,8 milhões para executar o serviço.
Julho de 2018
O governador Paulo Hartung anunciou que as obras seriam retomadas em dezembro de 2018 e deveriam ser entregues até 2020. E que os gastos aumentariam em mais R$ 100 milhões com a recuperação de equipamentos, pontos da estrutura e conclusão das obras. O valor total seria de R$ 229 milhões.
Outubro de 2018
O próprio governo suspendeu a licitação para contratar a empresa que retomaria a construção. A justificativa foi de que precisavam ser feitas adequações no edital.
Esqueleto de concreto do Cais das Artes está inacabado na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini - 15/10/2018
MORADORES: "TEM QUE DEMOLIR"
Para Marvel Graças Bezerra Furtado, uma das novas diretoras eleitas para a Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do suá (Amei-ES) só há uma solução para o Cais das Artes: demolir. Fica mais barato para todos demolir aquele prédio do que reconstruir. São quase R$ 250 milhões para a obra, uma fortuna que poderia ser destinada a construção de um hospital. Sem contar as despesas futuras com a manutenção, pondera a diretora.
O assunto, segundo Marvel, já foi discutido na última reunião da associação e ela relata que contou com o apoio de muitos dos que estavam presentes. Lá relatei que já conversei com
um engenheiro e tive a oportunidade, durante o encontro, de provar que o gasto para terminar a obra não compensa. Depois de tudo pronto, o Estado ainda terá que gastar muito dinheiro com a manutenção do prédio, reafirmou Marvel.
A diretora relata que a obra do complexo cultural foi feita no local sem que a comunidade fosse ouvida. A comunidade não foi ouvida, não foi feita uma audiência pública. Foi contratado o projeto e apresentado à população pelos jornais, não houve discussão com a comunidade, conta.
VISTA
Há ainda os problemas trazidos pela construção, aponta ela. Um ponto maravilhoso de avistamento da Baía de Vitória, de onde se pode observar, por exemplo, a passagem dos navios. Há ainda a vista do Convento da Penha e a Cruz do Papa, monumentos da cidade. Tudo isto desapareceu atrás daquele prédio, assinala.
Marvel relata que após o assunto ser discutido na Associação, ficou decidido que a diretoria irá agendar uma reunião com a equipe do novo governo para discutir o assunto. Vamos conversar com eles, mostrar que é mais viável implodir e valorizar o que temos de belo do que ter mais custo para terminar a obra e depois com a manutenção, relata, assinalando que gostaria de ouvir da nova equipe que vai comandar o Estado quais são os planos para o bairro e para o prédio do Cais das Artes.
Após a conversa, relata ela, a Associação irá decidir se irá encampar uma bandeira junto ao bairro e também junto a outros bairros no sentido de defender a demolição do prédio.
ESTACIONAMENTO
Quanto aos imóveis desapropriados para construir o estacionamento do centro cultural, Marvel relata que houve muita polêmica na época, e que muitos deixaram o local insatisfeitos com a situação. Os moradores que tinham casas foram obrigadas a sair e aceitar a indenização. Só um deles conseguiu lutar e se manter na região, conta.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados