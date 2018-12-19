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Ensino

MEC: Ufes avança no país, mas é só a 8ª no Espírito Santo

Agora, a instituição é 27ª entre as federais do país. Na última avaliação, ocupava a 61ª posição

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 00:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 00:31
Ufes Crédito: Facebook / Ufes
A Universidade Federal do Espírito Santo saiu da 61ª para a 27ª posição entre as instituições públicas federais do país de acordo com a classificação do IGC. A mudança representa um salto de 34 posições da avaliação anterior, de 2014, para esta, de 2017.
> ES: veja lista das escolas públicas com melhor desempenho no Ideb
No entanto, no Espírito Santo, a Ufes fica em oitavo lugar quando comparada com as demais instituições de ensino, ou seja, considerando as faculdades e universidades públicas e privadas.
Segundo a secretária de Avaliação Institucional da Ufes, Leila Massaroni, não é possível comparar instituições públicas com as privadas, pois os modelos de gestão são muito diferentes. Hoje, se tenho um processo de compras, posso levar 90 dias. No privado, pode acontecer da manhã para a tarde. Não é diminuir o mérito das privadas. Estamos extremamente orgulhosos do resultado que obtivemos até aqui e vamos trabalhar para avançar, diz.
Ainda segundo ela, a universidade segue tentando aprimorar cada vez mais o resultado dos cursos. Todo mundo corre atrás do conceito 5, e a gente está gradativamente alcançando isso. Mas é importante dizer que os conceitos 4 e 3 são bons e a Ufes teve a grande maioria de seus cursos avaliados assim. A universidade tem caminhado para se chegar aos melhores conceitos, avalia.
> Escolas particulares do ES são segundo lugar entre melhores do país

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