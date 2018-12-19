MEC: Ufes avança no país, mas é só a 8ª no Espírito Santo

Ufes Crédito: Facebook / Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo saiu da 61ª para a 27ª posição entre as instituições públicas federais do país de acordo com a classificação do IGC. A mudança representa um salto de 34 posições da avaliação anterior, de 2014, para esta, de 2017. saiu da 61ª para a 27ª posição entre as instituições públicas federais do país de acordo com a classificação do IGC. A mudança representa um salto de 34 posições da avaliação anterior, de 2014, para esta, de 2017.

No entanto, no Espírito Santo, a Ufes fica em oitavo lugar quando comparada com as demais instituições de ensino, ou seja, considerando as faculdades e universidades públicas e privadas.

Segundo a secretária de Avaliação Institucional da Ufes, Leila Massaroni, não é possível comparar instituições públicas com as privadas, pois os modelos de gestão são muito diferentes. Hoje, se tenho um processo de compras, posso levar 90 dias. No privado, pode acontecer da manhã para a tarde. Não é diminuir o mérito das privadas. Estamos extremamente orgulhosos do resultado que obtivemos até aqui e vamos trabalhar para avançar, diz.