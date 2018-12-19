MEC: Ufes avança no país, mas é só a 8ª no Espírito Santo

A Universidade Federal do Espírito Santo saiu da 61ª para a 27ª posição entre as instituições públicas federais do país de acordo com a classificação do IGC. A mudança representa um salto de 34 posições da avaliação anterior, de 2014, para esta, de 2017.
No entanto, no Espírito Santo, a Ufes fica em oitavo lugar quando comparada com as demais instituições de ensino, ou seja, considerando as faculdades e universidades públicas e privadas.
Segundo a secretária de Avaliação Institucional da Ufes, Leila Massaroni, não é possível comparar instituições públicas com as privadas, pois os modelos de gestão são muito diferentes. Hoje, se tenho um processo de compras, posso levar 90 dias. No privado, pode acontecer da manhã para a tarde. Não é diminuir o mérito das privadas. Estamos extremamente orgulhosos do resultado que obtivemos até aqui e vamos trabalhar para avançar, diz.
Ainda segundo ela, a universidade segue tentando aprimorar cada vez mais o resultado dos cursos. Todo mundo corre atrás do conceito 5, e a gente está gradativamente alcançando isso. Mas é importante dizer que os conceitos 4 e 3 são bons e a Ufes teve a grande maioria de seus cursos avaliados assim. A universidade tem caminhado para se chegar aos melhores conceitos, avalia.