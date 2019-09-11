Home
>
Grande Vitória
>
MEC pede desculpas após errar nome de Aracruz nas redes sociais

MEC pede desculpas após errar nome de Aracruz nas redes sociais

O Ministério da Educação havia feito postagem nesta terça-feira (10) chamando o município de "Área Cruz". Em nota, a pasta pediu desculpas à população da cidade