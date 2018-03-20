Manifestação interdita BR 101, em Conceição da Barra

Manifestação interditou o trânsito na manhã desta terça-feira (20) Crédito: Reprodução / Internauta

Um protesto realizado por manifestantes de um acampamento sem-terra deixou o trânsito totalmente interditado no quilômetro 29 da BR 101, em Braço do Rio, Conceição da Barra, na manhã desta terça-feira (20).

A Eco 101, concessionária responsável pela via, informou que o movimento teve início por volta de 7h30 e terminou por volta de 8h da manhã. Além das equipes da Eco 101, a Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para atender a ocorrência.

Após a limpeza da via, a pista foi totalmente liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente nos dois sentidos. Não há informações sobre a reivindicação dos manifestantes.