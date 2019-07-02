Mais um professor acusado de assédio sexual na Serra é afastado

Alunos da escola Clóvis Borges Miguel iniciaram um movimento de denúncias de assédio contra professores da unidade Crédito: Iara Diniz

O afastamento do professor foi divulgado pela Secretaria de Educação (Sedu) nesta terça-feira (2). De acordo com o secretário Vitor de Angelo, o servidor foi afastado da instituição para garantir a segurança dele e dos alunos. A acusação de assédio será apurada.

"Se comprovada a culpa dele, não podemos ter corrido o risco de ter deixado o professor ter permanecido mais algum tempo em sala de aula convivendo com o aluno que o acusa. O afastamento é para resguardar aluno e professor; é uma integridade lado a lado" Vitor de Angelo, secretário de Educação - Cargo do Autor

A DENÚNCIA

denúncia foi feita pela mãe do aluno à diretora da unidade há quase dois meses , porém o caso não foi reportado à Secretaria de Educação. Na época, trocas de mensagens entre estudante e professor foram entregues a escola. Segundo de Angelo, a diretora será ouvida nesta quarta-feira (3) para explicar porque não reportou a denúncia.

O caso veio à tona após outros dois professores da unidade serem denunciados por assédio por alunas da unidade . Com a repercussão, a mãe do adolescente procurou a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa na última segunda-feira (01).

Em depoimento, ela contou que no dia 5 de maio encontrou conversas de cunho sexual do filho com o professor em uma rede social. Nas mensagens, o professor insinuava que queria encontrar com o garoto e dizia, por diversas vezes, que gostava muito dele. Assustada, ela procurou a diretora da escola, denunciando caso.

Mensagens mostram que mãe de aluno encaminhou denúncias à diretora, e que as mensagens foram lidas e respondidas Crédito: Reprodução | WhatsApp

Segundo a mãe do aluno, ela encaminhou uma cópia das conversas para diretora, que chegou a sugerir que o estudante fosse trocado de turno. Como a mãe não aceitou, ela disse que tomaria as providências necessárias e daria retorno à família. Porém, o aluno continuou tendo contato com o funcionário.

" É inaceitável e chocante que esta criança continua convivendo com o assediador. E mais ainda que a diretora, em vez de proteger a vítima, tentou puni-la, sugerindo a mãe uma troca de turno. É lamentável" Lorenzo Pazolini, deputado e presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente - Cargo do Autor

CASO NÃO FOI COMUNICADO À SEDU

Secretaria de Educação nestes quase dois meses. Em depoimento à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e a CPI dos Crimes Cibernéticos em sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (2), ela disse que ainda estava apurando o caso e realizando um procedimento interno. Mesmo tendo provas materiais, a diretora não levou o caso à Corregedoria danestes quase dois meses. Em depoimento à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e a CPI dos Crimes Cibernéticos em sessão nanesta terça-feira (2), ela disse que ainda estava apurando o caso e realizando um procedimento interno.

O secretário de educação informou à reportagem que ainda não teve a oportunidade de ouvir a diretora, e que ela deve prestar depoimento na secretaria nesta quarta-feira (3). Questionado se ele acha que a diretora foi omissa ao não comunicar o caso à Sedu, Vitor de Angelo afirmou que ainda não sabe dizer se houve omissão mas que isso será apurado.

ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU

Twitter, criando o movimento online #SuaAlunaNãoEumaNovinha. Na ocasião, as redes sociais foram tomadas por relatos de assédio de professores contra alunos em escolas. A Gazeta divulgou o caso com exclusividade. As denúncias ganharam repercussão quando foram compartilhadas nocriando o movimento online #SuaAlunaNãoEumaNovinha. Na ocasião, as redes sociais foram tomadas por relatos de assédio de professores contra alunos em escolas.divulgou o caso com exclusividade.

Carta de apoio enviada às alunas da escola Crédito: Arquivo pessoal

AFASTAMENTOS