Mais de 4 mil vagas ainda estão abertas em creches da Grande Vitória

A secretária aponta que das 2.796 vagas para as unidades de Vitória, há 1.899 crianças na fila Crédito:

Com mais de 4,4 mil vagas, unidades de educação infantil de Vitória, Serra e Cariacica ainda aguardam pais para fazer matrícula de seus filhos. Alguns até já realizaram o cadastro, mas se não comparecerem à creche, podem perder a oportunidade.

A maioria das vagas é para crianças de 4 e 5 anos, faixa etária em que os municípios são obrigados a fazer a oferta. Na Capital, a secretária de Educação Adriana Sperandio afirma que também há vagas para os meninos e meninas de 1 a 3 anos.

A gente avançou bastante na universalização. Pode acontecer de uma família querer vaga em uma creche e encontrar no bairro vizinho, mas não vai ficar sem, garante Adriana Sperandio.

A secretária aponta que das 2.796 vagas para as unidades de Vitória, há 1.899 crianças na fila. Ou seja, ainda restarão 897 para serem ocupadas ao longo do ano, exclusivamente por moradores da cidade.

No município da Serra, as 1.238 vagas são para os grupos 4 e 5, enquanto em Cariacica, além dessa faixa etária, ainda restam algumas também para as turmas de 2 e 3 anos.

A coordenadora da educação infantil de Cariacica, Lilian Sousa Lopes, disse que o número ainda pode aumentar porque as creches têm até o próximo dia 10 para passar o relatório de vagas à Secretaria da Educação.

A faxineira Marília de Oliveira, 32, está na expectativa. Ela ainda não sabe se vai conseguir matricular a filha Helizy Victória, 2. Ela cadastrou a menina na mesma creche do filho, Rafael Henrique, em Cariacica, mas a direção informou que a vaga não era garantida.

Em Vila Velha, não há mais vagas para a educação infantil, mas o cadastro de reserva fica aberto permanentemente, assim como nas outras cidades.

SERRA

José de Anchieta

- A Pequena Manjedoura: 8 vagas (matutino)

Nova Almeida

Agnes Neves Coutinho: 22 (matutino)

Jardim Tropical

Amélia Pereira: 21 (matutino)

Antônio Laia da Silva: 9 (matutino) e 6 (vespertino)

Hélio Ferraz

Bem-me-quer: 8 (matutino)

Vila Nova de Colares

Carlos Roberto Oliveira de Souza: 34 (matutino) e 8 (vespertino)

Vila Nova de Colares: 49 (matutino)

Central Carapina

Central Carapina: 18 (matutino) e 16 (vespertino)

Parque Residencial Tubarão

Cora Coralina: 12 (matutino) e 1 (vespertino)

Laranjeiras Velha

Debora de Moraes Caitano (Primavera): 14 (matutino) e 24 (vespertino)

Nova Carapina I

Olinda Rosa da Silva: 22 (matutino) e 23 (vespertino)

Nova Carapina II

Edson Vargas Barbosa: 23 (matutino) e 4 (vespertino)

Barro Branco

Edvaldo Lima dos Santos: 9 (matutino)

Cidade Continental

Espaço Feliz: 7 (matutino)

Oceania: 9 (matutino) e 8 (vespertino)

Primeiro Passo: 14 (matutino)

Vista do Mestre

Geanderson Jesuino dos Santos: 5 (matutino) e 8 (vespertino)

Feu Rosa

Gente Miúda: 5 (matutino) e 17 (vespertino)

Zilda Arns 2 (matutino)

Planalto Serrano

Geralda Carvalho Patrocínio: 28 (matutino) e 7 (vespertino)

Jocila Pereira Amorim: 8 (matutino) e 12 (vespertino)

Costa Bela

Jorge SantAna Corrêa: 5 (matutino) e 3 (vespertino)

Boa Vista

José Luiz de Deus Amado: 30 (matutino)

Profª Alaíde Alvarenga Lírio Rocha: 21 (matutino) e 11 (vespertino)

Nova Zelândia

Profª Dilza Maria de Lima: 7 (matutino) e 22 (vespertino)

Novo Horizonte

Profª Leila Theodoro: 32 (matutino)

Chácara Parreiral

José Valter: 40 (matutino) e 9 (vespertino)

Jacaraípe I

Letícia Pedro: 5 (matutino)

Jacaraípe II

Profª Mª Angela Teixeira Simões: 18 (matutino) e 18 (vespertino)

Parque Residencial Laranjeiras

Luciano de Souza Rangel: 31 (matutino) e 8 (vespertino)

Barcelona

Marilia Modesto Monteiro: 16 (matutino)

Campinho da Serra II

Marina do Nascimento Camilo: 22 (matutino) e 18 (vespertino)

Valparaíso

Nilda Vanette: 8 (matutino)

Taquara I

Olindina Leão Nunes: 26 (matutino)

Taquara II

Tio Leandro: 14 (matutino) e 12 (vespertino)

Serra-Sede

Paulo Martinho Gomes: 9 (matutino) e 2 (vespertino)

Vista da Serra

Girassol: 14 (matutino) e 5 (vespertino)

Bairro das Gaivotas

Guiomar Araújo de Bulhões: 5 (matutino)

Eldorado

Infância Feliz: 10 (matutino) e 6 (vespertino)

Mata da Serra

Integração Maringá e Mata da Serra: 11 (matutino)

Colina das Laranjeiras

Jarbas Silva Filho: 4 (matutino)

Jardim Limoeiro

Penépole: 9 (matutino) e 12 (vespertino)

Jardim Bela Vista

Pimpolho: 23 (matutino) e 11 (vespertino)

Carapebus

Profª Mª Amélia da Conceição Rosa: 25 (matutino) e 26 (vespertino)

Profª Sandra Mª Dallabernardina: 14 (matutino) e 8 (vespertino)

Carapina Grande

Profª Mª Hilda Aleixo: 4 (vespertino)

São Domingos

Profª Mª José do Nascimento: 21 (matutino) e 6 (vespertino)

Serra Dourada II

Profª Vera Calmon Mattedi: 18 (matutino) e 9 (vespertino)

André Carloni

Raio de Sol: 25 (matutino)

São Lourenço

Regional São Lourenço: 27 (matutino)

Serra Dourada

Sonho Dourado: 12 (matutino)

Morada de Laranjeiras

Sueli Larrubia Muniz: 26 (matutino)

Lagoa de Jacaraípe

Vantuil Raimundo Bessa: 4 (matutino) e 2 (vespertino)

Pitanga

Vovô Reilly Duarte: 13 (matutino) e 7 (vespertino)

José de Anchieta II

José de Anchieta II: 8 (matutino)

VITÓRIA

Centro

Carlita Correa Pereira: 59 vagas

Dr. Denizart Santos: 65

Ernestina Pessoa: 26

Menino Jesus: 33

Goiabeiras

Darcy Castello de Mendonça: 106

Jacynta Ferreira de Souza Simões: 89

Reinaldo Ridolfi: 50

Jardim Camburi

Ana Maria Chaves Colares: 136

João Pedro de Aguiar: 90

Rubens José Vervloet Gomes: 80

Jardim da Penha

Marlene Orlande Simonetti: 42

Profª. Cida Barreto: 9

Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti: 22

Jucutuquara

Aécio Bispo dos Santos: sem vagas

Cecília Meireles: 58

Laurentina Mendonça Correa: 52

Lidia Rocha Feitosa: 34

Luiz Carlos Grecco: 11

Maria Gorete Coutinho Cosme: 44

Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza: 58

Robson José Nassur Peixoto: 26

Rubem Braga: 14

Terezinha Vasconcellos Salvador: 107

Maruípe

Dr. Pedro Feu Rosa: 45

Dr. Thomaz Tommasi: 69

Jacy Alves Fraga: 16

Maria Nazareth Menegueli: 132

Nelcy da Silva Braga: 124

Ocarlina Nunes Andrade: 64

Rubens Duarte de Albuquerque: 34

Santa Rita de Cássia: 31

Theodoro Faé: sem vagas

Valdivia da Penha Antunes Rodrigues: 53

Praia do Canto

Dom João Batista da Motta e Albuquerque: 27

Zelia Vianna de Aguiar: 32

Santo Antônio

Alvaro Fernandes Lima: 74

Darcy Vargas: 25

Eldina Maria Soares Braga: 88

Luiz Pereira Muniz Correa: 23

Odila Simões: 53

Sinclair Phillips: 48

Yolanda Lucas da Silva: 63

São Pedro

Anisio Spinola Teixeira: 139

Geisla da Cruz Militão: 25

Georgina da Trindade Faria: 50

Gilda de Athayde Ramos: 70

Magnolia Dias Miranda Cunha: 120

Padre Giovanni Bartesaghi: 80

Silvanete da Silva Rosa Rocha: 50

Zilmar Alves de Melo: 61

CARIACICA

Jardim Campo Grande

Altiva Belmond: 30 (matutino)

Aparecida

Alzira Mª de Jesus: 18 (matutino)

Maracanã

Cecília Meireles: 25 (matutino) e 28 (vespertino)

Vale Esperança

Geraldo Menegucci 29 (matutino) e 8 (vespertino)

Vila Prudêncio

Ivan Roberto de Souza: 14 (matutino) e 4 (vespertino)

Santo André

João Bubach:22 (matutino) e 4 (vespertino)

Porto Novo

Julio Coutinho: 49 (matutino) e 14 (vespertino)

Silvino de Paula Ramos: 5 (matutino)

Nova Rosa da Penha

Maria Jardelina Santos: 54 (matutino)

Maria Ribeiro Rezende: 38 (matutino) e 30 (vespertino)

Flexal II

Rosalina Marques: 33 (matutino)

Sotelândia