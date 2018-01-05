Mais de 4 mil vagas ainda estão abertas em creches da Grande Vitória

Com mais de 4,4 mil vagas, unidades de educação infantil de Vitória, Serra e Cariacica ainda aguardam pais para fazer matrícula de seus filhos. Alguns até já realizaram o cadastro, mas se não comparecerem à creche, podem perder a oportunidade.
A maioria das vagas é para crianças de 4 e 5 anos, faixa etária em que os municípios são obrigados a fazer a oferta. Na Capital, a secretária de Educação Adriana Sperandio afirma que também há vagas para os meninos e meninas de 1 a 3 anos.
A gente avançou bastante na universalização. Pode acontecer de uma família querer vaga em uma creche e encontrar no bairro vizinho, mas não vai ficar sem, garante Adriana Sperandio.
A secretária aponta que das 2.796 vagas para as unidades de Vitória, há 1.899 crianças na fila. Ou seja, ainda restarão 897 para serem ocupadas ao longo do ano, exclusivamente por moradores da cidade.
No município da Serra, as 1.238 vagas são para os grupos 4 e 5, enquanto em Cariacica, além dessa faixa etária, ainda restam algumas também para as turmas de 2 e 3 anos.
A coordenadora da educação infantil de Cariacica, Lilian Sousa Lopes, disse que o número ainda pode aumentar porque as creches têm até o próximo dia 10 para passar o relatório de vagas à Secretaria da Educação.
A faxineira Marília de Oliveira, 32, está na expectativa. Ela ainda não sabe se vai conseguir matricular a filha Helizy Victória, 2. Ela cadastrou a menina na mesma creche do filho, Rafael Henrique, em Cariacica, mas a direção informou que a vaga não era garantida.
Em Vila Velha, não há mais vagas para a educação infantil, mas o cadastro de reserva fica aberto permanentemente, assim como nas outras cidades.
SERRA
José de Anchieta
- A Pequena Manjedoura: 8 vagas (matutino)
Nova Almeida
Agnes Neves Coutinho: 22 (matutino)
Jardim Tropical
Amélia Pereira: 21 (matutino)
Antônio Laia da Silva: 9 (matutino) e 6 (vespertino)
Hélio Ferraz
Bem-me-quer: 8 (matutino)
Vila Nova de Colares
Carlos Roberto Oliveira de Souza: 34 (matutino) e 8 (vespertino)
Vila Nova de Colares: 49 (matutino)
Central Carapina
Central Carapina: 18 (matutino) e 16 (vespertino)
Parque Residencial Tubarão
Cora Coralina: 12 (matutino) e 1 (vespertino)
Laranjeiras Velha
Debora de Moraes Caitano (Primavera): 14 (matutino) e 24 (vespertino)
Nova Carapina I
Olinda Rosa da Silva: 22 (matutino) e 23 (vespertino)
Nova Carapina II
Edson Vargas Barbosa: 23 (matutino) e 4 (vespertino)
Barro Branco
Edvaldo Lima dos Santos: 9 (matutino)
Cidade Continental
Espaço Feliz: 7 (matutino)
Oceania: 9 (matutino) e 8 (vespertino)
Primeiro Passo: 14 (matutino)
Vista do Mestre
Geanderson Jesuino dos Santos: 5 (matutino) e 8 (vespertino)
Feu Rosa
Gente Miúda: 5 (matutino) e 17 (vespertino)
Zilda Arns 2 (matutino)
Planalto Serrano
Geralda Carvalho Patrocínio: 28 (matutino) e 7 (vespertino)
Jocila Pereira Amorim: 8 (matutino) e 12 (vespertino)
Costa Bela
Jorge SantAna Corrêa: 5 (matutino) e 3 (vespertino)
Boa Vista
José Luiz de Deus Amado: 30 (matutino)
Profª Alaíde Alvarenga Lírio Rocha: 21 (matutino) e 11 (vespertino)
Nova Zelândia
Profª Dilza Maria de Lima: 7 (matutino) e 22 (vespertino)
Novo Horizonte
Profª Leila Theodoro: 32 (matutino)
Chácara Parreiral
José Valter: 40 (matutino) e 9 (vespertino)
Jacaraípe I
Letícia Pedro: 5 (matutino)
Jacaraípe II
Profª Mª Angela Teixeira Simões: 18 (matutino) e 18 (vespertino)
Parque Residencial Laranjeiras
Luciano de Souza Rangel: 31 (matutino) e 8 (vespertino)
Barcelona
Marilia Modesto Monteiro: 16 (matutino)
Campinho da Serra II
Marina do Nascimento Camilo: 22 (matutino) e 18 (vespertino)
Valparaíso
Nilda Vanette: 8 (matutino)
Taquara I
Olindina Leão Nunes: 26 (matutino)
Taquara II
Tio Leandro: 14 (matutino) e 12 (vespertino)
Serra-Sede
Paulo Martinho Gomes: 9 (matutino) e 2 (vespertino)
Vista da Serra
Girassol: 14 (matutino) e 5 (vespertino)
Bairro das Gaivotas
Guiomar Araújo de Bulhões: 5 (matutino)
Eldorado
Infância Feliz: 10 (matutino) e 6 (vespertino)
Mata da Serra
Integração Maringá e Mata da Serra: 11 (matutino)
Colina das Laranjeiras
Jarbas Silva Filho: 4 (matutino)
Jardim Limoeiro
Penépole: 9 (matutino) e 12 (vespertino)
Jardim Bela Vista
Pimpolho: 23 (matutino) e 11 (vespertino)
Carapebus
Profª Mª Amélia da Conceição Rosa: 25 (matutino) e 26 (vespertino)
Profª Sandra Mª Dallabernardina: 14 (matutino) e 8 (vespertino)
Carapina Grande
Profª Mª Hilda Aleixo: 4 (vespertino)
São Domingos
Profª Mª José do Nascimento: 21 (matutino) e 6 (vespertino)
Serra Dourada II
Profª Vera Calmon Mattedi: 18 (matutino) e 9 (vespertino)
André Carloni
Raio de Sol: 25 (matutino)
São Lourenço
Regional São Lourenço: 27 (matutino)
Serra Dourada
Sonho Dourado: 12 (matutino)
Morada de Laranjeiras
Sueli Larrubia Muniz: 26 (matutino)
Lagoa de Jacaraípe
Vantuil Raimundo Bessa: 4 (matutino) e 2 (vespertino)
Pitanga
Vovô Reilly Duarte: 13 (matutino) e 7 (vespertino)
José de Anchieta II
José de Anchieta II: 8 (matutino)
VITÓRIA
Centro
Carlita Correa Pereira: 59 vagas
Dr. Denizart Santos: 65
Ernestina Pessoa: 26
Menino Jesus: 33
Goiabeiras
Darcy Castello de Mendonça: 106
Jacynta Ferreira de Souza Simões: 89
Reinaldo Ridolfi: 50
Jardim Camburi
Ana Maria Chaves Colares: 136
João Pedro de Aguiar: 90
Rubens José Vervloet Gomes: 80
Jardim da Penha
Marlene Orlande Simonetti: 42
Profª. Cida Barreto: 9
Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti: 22
Jucutuquara
Aécio Bispo dos Santos: sem vagas
Cecília Meireles: 58
Laurentina Mendonça Correa: 52
Lidia Rocha Feitosa: 34
Luiz Carlos Grecco: 11
Maria Gorete Coutinho Cosme: 44
Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza: 58
Robson José Nassur Peixoto: 26
Rubem Braga: 14
Terezinha Vasconcellos Salvador: 107
Maruípe
Dr. Pedro Feu Rosa: 45
Dr. Thomaz Tommasi: 69
Jacy Alves Fraga: 16
Maria Nazareth Menegueli: 132
Nelcy da Silva Braga: 124
Ocarlina Nunes Andrade: 64
Rubens Duarte de Albuquerque: 34
Santa Rita de Cássia: 31
Theodoro Faé: sem vagas
Valdivia da Penha Antunes Rodrigues: 53
Praia do Canto
Dom João Batista da Motta e Albuquerque: 27
Zelia Vianna de Aguiar: 32
Santo Antônio
Alvaro Fernandes Lima: 74
Darcy Vargas: 25
Eldina Maria Soares Braga: 88
Luiz Pereira Muniz Correa: 23
Odila Simões: 53
Sinclair Phillips: 48
Yolanda Lucas da Silva: 63
São Pedro
Anisio Spinola Teixeira: 139
Geisla da Cruz Militão: 25
Georgina da Trindade Faria: 50
Gilda de Athayde Ramos: 70
Magnolia Dias Miranda Cunha: 120
Padre Giovanni Bartesaghi: 80
Silvanete da Silva Rosa Rocha: 50
Zilmar Alves de Melo: 61
CARIACICA
Jardim Campo Grande
Altiva Belmond: 30 (matutino)
Aparecida
Alzira Mª de Jesus: 18 (matutino)
Maracanã
Cecília Meireles: 25 (matutino) e 28 (vespertino)
Vale Esperança
Geraldo Menegucci 29 (matutino) e 8 (vespertino)
Vila Prudêncio
Ivan Roberto de Souza: 14 (matutino) e 4 (vespertino)
Santo André
João Bubach:22 (matutino) e 4 (vespertino)
Porto Novo
Julio Coutinho: 49 (matutino) e 14 (vespertino)
Silvino de Paula Ramos: 5 (matutino)
Nova Rosa da Penha
Maria Jardelina Santos: 54 (matutino)
Maria Ribeiro Rezende: 38 (matutino) e 30 (vespertino)
Flexal II
Rosalina Marques: 33 (matutino)
Sotelândia
Vinícius de Moraes: 17 (matutino)