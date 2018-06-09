Mais de 10 ruas interditadas em Vila Velha para festas neste sábado (9)

Com a chegada do mês de junho, iniciam-se os preparativos para as tradicionais festas juninas. E já a partir deste fim de semana, alguns "arraiás" estarão nas ruas de diferentes bairros de Vila Velha.

A Engenharia de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Semdest) realizará mais de 10 interdições neste sábado (09). São ruas de Praia da Costa, Itapuã, Rio Marinho, Vale Encantado, Olaria, Coqueiral, Barra do Jucu, Riviera da Barra, Glória, Santa Inês, Aribiri, Jardim Colorado, entre outras.

CONFIRA AS INTERVENÇÕES

Jardim Colorado

Interdição: Rua Margarida (Trecho entre as Ruas Rosa e Av. Vitória Régia)

Horário: das 13 às 20h, para a Festa Junina Jardim Colorado

Rua Margarida (Trecho entre as Ruas Rosa e Av. Vitória Régia), em Jardim Colorado, Vila Velha, onde será realizada uma das festas juninas da cidade Crédito: Google Street View

Rio Marinho

Interdição: Rua Demétrio Ribeiro no trecho da Sobreiro e a Escola Movimento Saber

Horário: das 19 às 22 horas, para a Festa Junina Guarani Futebol Clube

Olaria

Interdição: Rua Joana Folegati (Trecho entre a Igreja e Rua Naria Amália, próximo a Maternidade Vila Velha)

Horário: das 18 às 22h, para o Arraiá da Família

Residencial Coqueiral

Interdição: Rua Ivan Neiva Neves (Trecho entre Rua Rui Braga Ribeiro e El Shadai)

Horário: das 14 às 22h, para a Festa Junina da comunidade

Barra do Jucu

Interdição: Rua Professor João Cardoso

Horário: das 18 às 22h, para o 3º Arraiá da Família

Praia da Costa

Interdição: Rua Rio Branco (Trecho entre Ed. La Plage e Ed. Priscila)

Horário: das 18 às 22h, para a Festa Junina Praia da Costa

Riviera Da Barra

Interdição: Av. Vitória (Trecho entre as Ruas Baixo Guandu e Castro Alves)

Horário: das 16 às 22h, para a Festa Social e Religiosa

Glória

Interdição: Av. América com a Rua Santa Terezinha na altura do nº 880

Horário: das 18 às 22h, para a XIII Festa Junina

Santa Mônica Popular

Interdição: Rua 34 (Trecho entre as Ruas Olgamito Rodrigues e José Ribeiro)

Horário: das 18 às 22h, para a Festa Junina Santa Mônica

Aribiri

Interdição: Rua Nossa Senhora do Rosário (Trecho entre as Ruas João Batista dos Anjos e São Luís)

Horário: das 14 às 22h, para a Quermesse Nossa Senhora do Rosário

Cristóvão Colombo

Interdição parcial: Rua Felisberto Pinto Vieira com a Rua Manoel da Costa