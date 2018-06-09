Mais de 10 ruas interditadas em Vila Velha para festas neste sábado (9)

Com a chegada do mês de junho, iniciam-se os preparativos para as tradicionais festas juninas. E já a partir deste fim de semana, alguns "arraiás" estarão nas ruas de diferentes bairros de Vila Velha.
A Engenharia de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Semdest) realizará mais de 10 interdições neste sábado (09). São ruas de Praia da Costa, Itapuã, Rio Marinho, Vale Encantado, Olaria, Coqueiral, Barra do Jucu, Riviera da Barra, Glória, Santa Inês, Aribiri, Jardim Colorado, entre outras.
CONFIRA AS INTERVENÇÕES
Jardim Colorado
Interdição: Rua Margarida (Trecho entre as Ruas Rosa e Av. Vitória Régia)
Horário: das 13 às 20h, para a Festa Junina Jardim Colorado
Rio Marinho
Interdição: Rua Demétrio Ribeiro no trecho da Sobreiro e a Escola Movimento Saber
Horário: das 19 às 22 horas, para a Festa Junina Guarani Futebol Clube
Olaria
Interdição: Rua Joana Folegati (Trecho entre a Igreja e Rua Naria Amália, próximo a Maternidade Vila Velha)
Horário: das 18 às 22h, para o Arraiá da Família
Residencial Coqueiral
Interdição: Rua Ivan Neiva Neves (Trecho entre Rua Rui Braga Ribeiro e El Shadai)
Horário: das 14 às 22h, para a Festa Junina da comunidade
Barra do Jucu
Interdição: Rua Professor João Cardoso
Horário: das 18 às 22h, para o 3º Arraiá da Família
Praia da Costa
Interdição: Rua Rio Branco (Trecho entre Ed. La Plage e Ed. Priscila)
Horário: das 18 às 22h, para a Festa Junina Praia da Costa
Riviera Da Barra
Interdição: Av. Vitória (Trecho entre as Ruas Baixo Guandu e Castro Alves)
Horário: das 16 às 22h, para a Festa Social e Religiosa
Glória
Interdição: Av. América com a Rua Santa Terezinha na altura do nº 880
Horário: das 18 às 22h, para a XIII Festa Junina
Santa Mônica Popular
Interdição: Rua 34 (Trecho entre as Ruas Olgamito Rodrigues e José Ribeiro)
Horário: das 18 às 22h, para a Festa Junina Santa Mônica
Aribiri
Interdição: Rua Nossa Senhora do Rosário (Trecho entre as Ruas João Batista dos Anjos e São Luís)
Horário: das 14 às 22h, para a Quermesse Nossa Senhora do Rosário
Cristóvão Colombo
Interdição parcial: Rua Felisberto Pinto Vieira com a Rua Manoel da Costa
Horário: das 16 às 22h, para a Festa Junina Comunidade São Marcos