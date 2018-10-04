Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mães ocupam prefeitura e pedem cuidadores para os filhos na Serra
Manifestação

Mães ocupam prefeitura e pedem cuidadores para os filhos na Serra

Mulheres dizem que necessidade de crianças deficientes na escola está sendo negligenciada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 00:15

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 00:15

Mães de deficientes estão ocupando o prédio da Prefeitura da Serra Crédito: Vitor Jubini
Um movimento de mães com filhos com deficiência está ocupando o prédio da Prefeitura da Serra desde a última terça-feira (2). Entre as principais reivindicações, elas querem mais cuidadores para alunos deficientes em escolas da Serra.
A coordenadora do coletivo Mães Deficientes Que Somos Nós, Lúcia Mara dos Santos Martins, de 49 anos, disse que a necessidade das crianças de ter um cuidador individual está sendo negligenciada. Além disso, alega que não está havendo preferência na rede pública em consultas com especialistas para as crianças com deficiência, o que é um direito garantido por lei.
Pedimos um cuidador para acompanhar os meninos, muitos deles não estão indo à aula por falta de atendimento individual. Escola e saúde são demandas que devem ser atendidas de forma rápida. No caso do autismo, se houver intervenção precoce, ele consegue se desenvolver mais rápido.
Além dela, mais 10 mulheres ocupam o espaço na prefeitura. A mãe de um menino de 5 anos com autismo, que preferiu não se identificar, disse que apenas quando falar com o prefeito Audifax Barcelos é que irá liberar o prédio.
Desde do dia 16 de agosto a prefeitura nos coloca para falar com os secretários de Assistência Social, Educação e Saúde, mas eles não resolvem nosso problema. Estamos tentando agendar com o prefeito, mas as reuniões foram marcadas e desmarcadas, diz.
DIREITOS
A pedagoga Priscila Boy explica que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) considera três tipos de sujeitos alunos da inclusão: transtornos globais, como autistas; deficientes físicos e mentais e pessoas com altas habilidades, como superdotados. A lei garante que haja a flexibilidade curricular e o aluno tenha um atendimento educacional especializado.
O papel da escola é estimular a todos para que possam se desenvolver. No caso de pessoas com deficiência, deve oferecer tudo, mas respeitar a resposta do aluno. Mas a lei não determina que deve haver um cuidador por deficiente. O autista tem uma lei específica, em caso de comprovada a necessidade um cuidador, ele deverá ter um. Mas nem todos precisam do mediador, algumas linhas de pesquisa são contra porque acham que ao cuidador ao realizar algumas tarefas impede o desenvolvimento.
Em relação à saúde, ela disse que pessoas com necessidade especial que comprovem isso através de um laudo têm preferência. Isso porque o tratamento feito precocemente dará um melhor resultado.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados