Mãe e filho fazem Enem juntos

Fledson Pereira das Chagas, 23, e a mãe, Vanessa Pereira, fizeram o Enem juntos Crédito: Vando Lopes

Fledson Pereira das Chagas, 23, representante comercial e estudante Engenharia Mecânica, está tentando Enem pela sexta vez por opção porque tem bolsa de estudos e sempre utiliza a nota para tentar obter mais desconto na faculdade.

Ele também está dando apoio a sua mãe para fazer e acha muito importante ela continuar os estudos. A prova estava muito extensa com muitos textos, muitas questões interdisciplinares, diferente das outras provas. Também havia muitas questões de filosofia", comentou o rapaz.

Já sua mãe Vanessa Gadioli Pereira, 43, dona de casa, fez o Enem pela primeira vez e está querendo estudar mais. Ela conta que fazia gestão comercial, mas ficou desempregada e quer retomar sua carreira.