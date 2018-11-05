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Exame

Mãe e filho fazem Enem juntos

Vanessa e o filho, Fledson, fizeram a prova no mesmo local, neste domingo (4)

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 21:06
Fledson Pereira das Chagas, 23, e a mãe, Vanessa Pereira, fizeram o Enem juntos Crédito: Vando Lopes
Fledson Pereira das Chagas, 23, representante comercial e estudante Engenharia Mecânica, está tentando Enem pela sexta vez por opção porque tem bolsa de estudos e sempre utiliza a nota para tentar obter mais desconto na faculdade.
Ele também está dando apoio a sua mãe para fazer e acha muito importante ela continuar os estudos. A prova estava muito extensa com muitos textos, muitas questões interdisciplinares, diferente das outras provas. Também havia muitas questões de filosofia", comentou o rapaz.
Já sua mãe Vanessa Gadioli Pereira, 43, dona de casa, fez o Enem pela primeira vez e está querendo estudar mais. Ela conta que fazia gestão comercial, mas ficou desempregada e quer retomar sua carreira.
O exame termina às 19h. Muitos candidatos já estão deixando o local de prova. 

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