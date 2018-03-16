Último final de semana do verão deve ser de tempo quente em todo o ES

Praia dos Padres, em Aracruz, agrada adultos e crianças Crédito: Bárbara Oliveira

O último final de semana do verão promete ser de tempo quente no Espírito Santo. Depois de uma semana de sol forte, sem pancadas de chuva e com muito calor, o sábado e domingo vão continuar com as temperaturas altas. Apenas pancadas rápidas de chuva podem acontecer à tarde ou à noite, como informa o Climatempo

Nesta sexta-feira (16), o sol se mantém forte e a temperatura alta. A sensação térmica pode passar dos 40º nesta sexta-feira . Na Grande Vitória e em São Mateus, Norte do Estado, não deve chover em nenhum momento do dia. Nas demais áreas do ES podem haver pancadas rápidas e acompanhadas de raios à tarde e à noite.

No sábado (17) o tempo também será quente. Ao longo do dia, o aumento da umidade faz com que as nuvens apareçam, o que pode gerar pancadas de chuva rápidas e fortes a partir da tarde, provavelmente acompanhadas de raios. A temperatura máxima esperada é de 31°C e a mínima pode chegar a 24°C.

E no domingo (18), a probabilidade é ainda de muito calor para todo o Estado. A previsão é de chuva para a Grande Vitória à tarde e à noite, com pancadas rápidas e acompanhadas de raios. A temperatura deve variar de 30°C a 22°C.