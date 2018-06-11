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Tragédia em Linhares

Linhares: mãe de crianças assassinadas frente a frente com acusado

Segundo a defesa, a pastora Juliana Salles aceitou a acareação com o acusado, George Alves, que deve ser realizada durante audiência da CPI dos Maus-Tratos

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 17:25
George e Juliana quando estiveram no DML de Vitória Crédito: Marcelo Prest | AG | Arquivo
O depoimento da pastora Juliana Salles na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, em Brasília, não será mais nesta quinta-feira (14). A mãe dos meninos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos, que, segundo o inquérito policial, foram estuprados, espancados e mortos em um incêndio no dia 21 de abril, em Linhares, solicitou a troca da data através dos advogados de defesa de Georgeval Alves Gonçalves, conhecido como pastor George, que é acusado pelo crime. Juliana e ele são casados há cinco anos.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
As informações foram passadas por fontes ligadas à secretaria da CPI. Os advogados, que também representam Juliana, entraram em contato com membros da secretaria da comissão e pediram mais um tempo para a pastora depor. Com isso, o depoimento de George  que também estava marcado para a quinta-feira  foi cancelado e vai acontecer apenas na semana que vem, no mesmo dia que em que a pastora comparecerá à CPI. 
Também foi confirmado que a acareação entre o casal de pastores vai acontecer durante a audiência da CPI. Segundo as fontes, o senador Magno Malta, que preside a CPI, faz questão de fazer a acareação e a pastora aceitou ficar cara a cara com o marido.
A mãe de Kauã e Joaquim não vê George desde quando ele foi preso, no dia 28 de abril, uma semana após a morte dos meninos, pois ela não teria visitado o acusado na cadeia. Ele está no Centro de Detenção Provisória de Viana II, acusado de cometer os crimes contra o enteado Kauã e o filho Joaquim.
Como foi convocada a depor na CPI, Juliana tem a obrigação de comparecer. Se não puder, ela precisará apresentar um laudo médico que ateste algum problema de saúde que a impeça de se apresentar. Quando uma audiência da comissão foi realizada em Vitória, no dia 25 de maio, a pastora foi convocada mas não compareceu, alegando o uso de calmantes.
A secretaria da comissão deve se reunir nesta terça-feira (12) para definir o dia dos depoimentos e da acareação do casal.
Na última sexta-feira (8), a advogada Milena Freire, que faz parte da defesa de George, informou para o Gazeta Online que Juliana deve comparecer na audiência da CPI em Brasília.
Linhares, Mãe de crianças assassinadas frente a frente com acusado

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