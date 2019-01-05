Leste-Oeste: inaugurada há 29 dias e já está cheia de buracos

No trecho próximo a Vale Encantado, asfalto está muito danificado, com buracos e rachaduras Crédito: Fernando Madeira

Mal foi inaugurada e já tem reclamação de buraco. A Rodovia Leste-Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica, deveria ter sido entregue em 2009, mas só no final do ano passado – em 8 de dezembro, há 29 dias – a pista foi totalmente liberada e os problemas no asfalto começaram a aparecer. No trecho de Vila Velha, tem falhas e desgastes no asfalto, causando risco de acidentes, segundo os próprios motoristas.

O trecho mais perceptível é perto de uma rotatória de entrada para o bairro Vale Encantado, no sentido Rodovia Darly Santos. Um dos buracos fica em uma curva e muitos condutores acabam freando quase em cima dele ou desviando para outra faixa bruscamente, causando risco de serem atingidos por outros veículos atrás ou do lado.

“Se o motorista não ficar atento ali, pode acabar sendo atingido. É um buraco grande, ou o motorista desvia ou quebra o carro. A gente espera uma resposta das autoridades e que possam fazer a manutenção”, detalhou o funcionário público Vinícius da Silva Henrique, de 24 anos, que costuma passar pela via de carro.

Pouco antes da curva, é possível ver várias rachaduras na Leste-Oeste, principalmente no acostamento. Segundo quem passa na região, a chuva de dezembro causou o problema, desfragmentado o asfalto.

ILUMINAÇÃO

A rodovia também continua sem iluminação. Como a responsabilidade é das prefeituras, a Leste-Oeste foi inaugurada às escuras e as administrações municipais deverão contratar as empresas responsáveis pela instalação. Enquanto isso não acontece, quem passa pela região continua correndo risco.

O carreteiro José Carlos Rodrigues de Melo, de 53 anos, é morador da região de Rio Marinho. Além de passar de bicicleta pela via todos os dias, ele também trafega de carreta para acessar à região do Porto de Capuaba. Ele destaca que a falta de iluminação causa insegurança e risco de assaltos, além de confundir motoristas.

“Corremos mais risco aqui com assaltos. Além disso, não tem sinalização. Se quebrar um caminhão aqui à noite nós estamos perdidos. Até chegar um socorro neste deserto é difícil, porque ninguém para com medo. Até os nossos próprios colegas”, disse.

A sinalização também é uma reclamação frequente. Entradas de bairros, principalmente no trecho de Vila Velha, não são informadas com placas e há motoristas que entram sem saber exatamente para onde está indo. A reportagem flagrou condutores confusos e voltando de ré pelo acostamento para ir para Vale Encantado, por exemplo.

LIXO

Quem passa na rodovia também percebe muito lixo no entorno de alguns pontos. Restos de móveis, garrafas PET e de vidro e muitos sacos plásticos são vistos em vários pontos.

No meio de uma rotatória enorme, antes da entrada de Vale Encantado, o terreno está tomado de lixo. Há, inclusive, a presença de muitos urubus rodeando o local. Em outro terreno um pouco antes da entrada de Rio Marinho, no sentido Cariacica, tem também entulho, que é jogado irregularmente no local.

DER: TRECHO DANIFICADO ESTÁ PRONTO HÁ QUATRO ANOS

Motociclista passa por trecho da Rodovia Leste-Oeste onde asfalto está esburacado e fragmentado Crédito: Kaique Dias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) assumiu que há problemas no asfalto Rodovia Leste-Oeste, mas alegou que os buracos estão na parte antiga da via – entregue há mais de quatro anos. Os buracos e rachaduras mais perceptíveis são perto de uma rotatória de entrada para o bairro Vale Encantado, em Vila Velha.

O órgão acrescentou que a manutenção no local está na programação das equipes. No entanto, o prazo para ela acontecer não foi informado à reportagem.

Como a obra foi inaugurada no governo estadual anterior, em dezembro passado, a reportagem também procurou o ex-secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) Paulo Ruy Carnelli, mas ele disse apenas que essa obra era de “total responsabilidade do DER”.

Já o ex-diretor do DER Gustavo Perin foi procurado, mas disse que não iria se manifestar sobre o caso. Informou somente que “manifestações da imprensa deverão ser encaminhadas à assessoria de comunicação do órgão”.

Próximo à faixa de pedestres, há uma grande depressão Crédito: Kaique Dias

ILUMINAÇÃO

Em relação aos problemas do lixo e da falta de iluminação na via, o DER disse que a responsabilidade é das prefeituras de Vila Velha e Cariacica. “Reiteramos que os projetos de iluminação pública da Leste-Oeste foram enviados às prefeituras”, informou em nota.

As prefeituras de Cariacica e de Vila Velha foram procuradas para comentar sobre a situação. No entanto, no caso do lixo, ambas disseram que a responsabilidade é do DER, por se tratar de uma rodovia estadual.

Apesar disso, a administração de Vila Velha, por meio de nota, disse que faz fiscalização às margens da via estadual e notifica proprietários e multa de acordo com o Código Municipal de Posturas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 162.

Em relação a iluminação, o Executivo de Vila Velha assumiu que seria de responsabilidade dele, garantindo que ainda em janeiro o problema será solucionado. “A ideia é que tenhamos a empresa contratada para executar os serviços até o final deste mês”, declarou em nota.

Já a Prefeitura de Cariacica disse que houve readequações no projeto da iluminação e que o encaminhou de volta para o DER. Além disso, aguarda um convênio para que o projeto seja colocado em prática. “A execução da obra pela prefeitura está condicionada a uma compensação na liberação de convênios para o município para investimento em infraestrutura na cidade”, disse em nota.

O DER questiona o posicionamento da gestão de Cariacica em relação à iluminação. “Todas as observações a respeito do projeto já foram concluídas pelo DER e entregues ao município. Quanto aos convênios, o DER não tem poder de decisão sobre o assunto”, finaliza.

A OBRA

2007

Início

As obras começaram na Rodovia Leste-Oeste em 2007. A previsão de conclusão anunciada era em 2009 e o investimento previsto era de R$ 70 milhões. No ano seguinte, o prazo passou para 2010 e o custo para R$ 150 milhões.

2011

Novos prazos

O prazo de conclusão foi alterado para 2013, e depois para 2015. O valor das obras passou para R$ 180 milhões.

2015

Sem recursos

Em abril deste ano, por falta de recursos, diversas obras foram paralisadas, incluindo a Leste-Oeste. No final do ano, as obras foram retomadas e foi anunciado novo prazo de conclusão da obra: março de 2016, e, depois, 2017.

2017

Mais tempo e dinheiro

Mais uma previsão de entrega: fevereiro de 2018. O custo também aumentou: R$ 300 milhões.

2018

Quatro prazos

De fevereiro, o prazo para a liberação do tráfego passou para abril e, depois, agosto. Após isso, o DER ainda afirmou que a entrega seria feita em outubro.

Entrega

Após 11 anos de obras, a Rodovia Leste-Oeste foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 2018, sem iluminação.

OPINIÃO DA GAZETA

É vergonhoso que uma obra terminada no finalzinho do ano passado já esteja tão danificada. Nada justifica, nem mesmo o fato de o trecho mais prejudicado ter sido entregue há quatro anos. Não bastassem os 11 anos de demora para a conclusão da rodovia (o prazo inicial era de dois anos!), fica evidente a péssima qualidade do asfalto. As obras públicas padecem com a falta de agilidade e a deficiência dos projetos.