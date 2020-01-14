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Danos Morais

Justiça condena shopping em Vila Velha a indenizar homem por agressão

De acordo com o juiz à frente do caso, Fernando Antônio Lira Rangel, o centro comercial, que deveria ser um lugar tranquilo, falhou em garantir segurança à vítima. O shopping terá que pagar R$ 3 mil de indenização à vítima

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 17:53
Homem é agredido por grupo em shopping de Vila Velha Crédito: Divulgação | TJES
Uma decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha condenou um shopping localizado no município a indenizar um homem que foi agredido por um grupo, após sair de uma sessão de cinema. De acordo com o juiz à frente do caso, Fernando Antônio Lira Rangel, o centro comercial, que deveria ser um lugar tranquilo, falhou em garantir segurança à vítima.
De acordo com o autor da ação, depois de pedir silêncio durante o filme, ele teria sido ameaçado. Ao deixar a sala, ele e a esposa se dirigiram a uma pizzaria dentro do shopping, para onde foram acompanhados e cercados pelo grupo em questão. Em seguida as agressões teriam começado. A esposa da vítima chegou a procurar um segurança e, para a surpresa dela, ao retornar para o local onde estava o marido, após 15 minutos, o homem já estava sendo agredido, com lesões que resultaram em hematomas, corte no supercílio e escoriações.
Em defesa, o shopping alegou que não teria relação com o acontecimento. No entanto, a sentença considerou que é notório nos autos que houve o conflito sem qualquer intervenção dos agentes de segurança do estabelecimento. Assim, pelos elementos dos autos é possível extrair que houve falha na prestação de serviço de segurança pelo shopping requerido, devendo este, portanto, arcar com os danos morais sofridos pelo requerente.
Diante da obrigação do centro comercial em zelar pela segurança dos consumidores, a decisão judicial, publicada na última sexta-feira (10) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, condenou o estabelecimento a pagar R$ 3 mil em indenização por danos morais à vítima.

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