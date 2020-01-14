Justiça condena shopping em Vila Velha a indenizar homem por agressão

Uma decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha condenou um shopping localizado no município a indenizar um homem que foi agredido por um grupo, após sair de uma sessão de cinema. De acordo com o juiz à frente do caso, Fernando Antônio Lira Rangel, o centro comercial, que deveria ser um lugar tranquilo, falhou em garantir segurança à vítima.
De acordo com o autor da ação, depois de pedir silêncio durante o filme, ele teria sido ameaçado. Ao deixar a sala, ele e a esposa se dirigiram a uma pizzaria dentro do shopping, para onde foram acompanhados e cercados pelo grupo em questão. Em seguida as agressões teriam começado. A esposa da vítima chegou a procurar um segurança e, para a surpresa dela, ao retornar para o local onde estava o marido, após 15 minutos, o homem já estava sendo agredido, com lesões que resultaram em hematomas, corte no supercílio e escoriações.
Em defesa, o shopping alegou que não teria relação com o acontecimento. No entanto, a sentença considerou que é notório nos autos que houve o conflito sem qualquer intervenção dos agentes de segurança do estabelecimento. Assim, pelos elementos dos autos é possível extrair que houve falha na prestação de serviço de segurança pelo shopping requerido, devendo este, portanto, arcar com os danos morais sofridos pelo requerente.
Diante da obrigação do centro comercial em zelar pela segurança dos consumidores, a decisão judicial, publicada na última sexta-feira (10) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, condenou o estabelecimento a pagar R$ 3 mil em indenização por danos morais à vítima.