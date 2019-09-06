Igreja Evangélica Batista Camburi

Jovens vão fazer 24 horas de maratona gospel em Jardim Camburi

A estimativa é que 500 pessoas do Espírito Santo e de fora do Estado participem dos eventos culturais

Jovens da Igreja Evangélica Batista Camburi vão fazer 24 horas de maratona gospel em Jardim Camburi, Vitória. O evento chamado “Adoração Non Stop” acontece no dia 20 de setembro às 21 horas e se encerra no dia 21, no mesmo horário.

Segundo um dos organizadores do evento, pastor José Renom de Azevedo Junior, a quarta edição do evento pretende atrair mais jovens para a igreja. Durante o período haverá diversas atrações culturais, como música, dança, teatro e pintura.

“Hoje existem muitos atrativos para os jovens, eles passam a noite em bares, consomem drogas. Queremos mostrar, entretanto, que o jovem dentro da igreja pode se divertir num ambiente sadio. É importante fazer com que eles se aproximem mais de Deus, só assim poderemos reduzir esses índices alarmante de violência que temos vivido”, destaca.

A estimativa do pastor é que 500 pessoas de Vitória e da região passem pela igreja durante as 24 horas. O evento contará com a presença de pessoa de outras igrejas evangélicas do Espírito Santo e até de fora dele, como Bom Jesus de Itabapoana, no Rio de Janeiro.

“Fizemos parcerias com outras igrejas, acreditamos que opiniões diferentes devem nos ajudar a crescer e não se motivo de desavenças. Esta parceria é uma demonstração de que juntos possamos lutar por uma cidade, estado, país e um mundo melhor”, disse.

EVENTOS

Uma das organizadoras do evento, Laís Freitas da Costa, disse que há vários eventos culturais sendo pensados durante essas 24 horas. Haverá, por exemplo, cerca de quatro peças de teatro realizadas por jovens da igreja.

“Eu estou muito animada, a expectativa é muito grande. Teremos diversas apresentações culturais para adorar o nome de Deus. Algumas serão feitas por representantes de outras igrejas”, disse.

Um dos organizadores dos teatros durante o evento, Bernardo Gomes Coutinho, disse que a intenção através do teatro é representar aquilo que está escrito na Bíblia de forma didática.

O país passa por dificuldades nas áreas de educação, de saúde e também espiritual. A solução para os muitos problemas existentes na vida do jovem é ocupar a mente com a palavra de Deus. O teatro é uma forma dessa palavra chegar até os jovens Bernardo Gomes Coutinho, organizador •

