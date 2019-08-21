Home
>
Grande Vitória
>
Jovem que sobreviveu a acidente com Fusca faz homenagem a amigo

Jovem que sobreviveu a acidente com Fusca faz homenagem a amigo

Imagem publicada junto com texto de adeus foi tirada minutos antes da tragédia que vitimou Igor Prates e Natani Vieira na noite da última segunda-feira (19)