Jovem pede desculpas e apaga pichações em lanchonete em Vitória

Depois de fazer um anúncio na rede social, o dono de uma lanchonete conseguiu identificar o responsável por pichar as portas do estabelecimento, localizado no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Ironicamente, o autor das pichações é um grafiteiro do Ceará, que se arrependeu do que fez e já reparou todo o dano causado. Na manhã desta segunda-feira (19), os rabiscos foram encobertos e as portas pintadas.
Proprietário da lanchonete, Carlos Eduardo Souza dos Santos lembra que só conseguiu achar o rapaz porque contou com a ajuda de muitos internautas.
"Eu publiquei a postagem na rede social para me ajudarem a identificá-lo e foi assim que consegui achá-lo. Iniciei uma conversa com ele pelo Instagram, deixei meu telefone e ele me ligou. Reconheceu o erro, se propôs a reparar e hoje (segunda) de manhã veio aqui e pintou tudo. Ele é artista, trabalha com grafite e veio para Vitória para estudar e trabalhar. Acho que ele estava meio alterado quando fez aquilo", contou.
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Pingo Rodrigues, como o artista cearense se identifica, costuma exibir seus trabalhos na internet. Em breve, os grafites dele prometem estar expostos também nas portas da mesma lanchonete. O proprietário da Sfiheria deu uma nova chance ao rapaz, assim como já havia feito com outro pichador em setembro.
Ele tem na internet alguns trabalhos bacanas de grafite. Conversei com ele para ele direcionar essa energia para coisas boas, invés de danificar o patrimônio alheio. Assim como fiz com um outro rapaz, ofereci o espaço para ele expor o trabalho e ele se prontificou a fazer um grafite aqui na porta. Ele vai ter oportunidade de mostrar o real trabalho dele, que é muito legal. Nesses tempos de polarização política e violência, o diálogo é a melhor forma para resolver as coias, sem ressentimento, sem briga.
A forma como a situação foi resolvida foi elogiada por muitos internautas, que destacaram o fato do pichador ter reparado o erro e também parabenizaram a atitude do dono da lanchonete de dar espaço para o rapaz expor os grafites.
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"Parabéns a vocês que souberam dialogar, e ao rapaz que soube ouvir", afirmou uma internauta. "Assumiu o erro, já é um ótimo recomeço", disse outra. "Parabéns para as duas partes", comentou um rapaz.