Jovem pede desculpas e apaga pichações em lanchonete em Vitória

Ele tem na internet alguns trabalhos bacanas de grafite. Conversei com ele para ele direcionar essa energia para coisas boas, invés de danificar o patrimônio alheio. Assim como fiz com um outro rapaz, ofereci o espaço para ele expor o trabalho e ele se prontificou a fazer um grafite aqui na porta. Ele vai ter oportunidade de mostrar o real trabalho dele, que é muito legal. Nesses tempos de polarização política e violência, o diálogo é a melhor forma para resolver as coias, sem ressentimento, sem briga.