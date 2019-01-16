Jojo Todynho defende capixaba do Garotinha do Samba atacada na internet

Uma imagem compartilhada via Whatsapp provocou desconforto e levou às lágrimas a pequena Gabriela Moraes, de nove anos. A menina é participante do Garotinha do Samba e estava sendo comparada à cantora Jojo Todynho, o que provocou um desabafo da mãe, Janaína Moraes, em rede social, que contou ainda com o apoio da artista.
Mãe de Gabriela, Janaína Moraes contou como ficou sabendo sobre a montagem e como a filha, uma criança de nove anos, ficou abalada com o episódio. Ela contou ainda que o apoio da própria Jojo Todynho fez sua filha se sentir mais segura novamente.
"Minha filha gosta muito de samba e foi convidada para participar do concurso pela Jucutuquara. Ela é gordinha, eu mesma perguntei para ela se ela realmente queria participar e ela quis. Mas no último domingo (13) me mostraram essa montagem e disseram que estava em vários grupos de Whatsapp. Minha filha chorou muito quando viu, ela é uma criança. Chegou até dizer que não ia participar mais do concurso. Foi então que mandei a postagem que fiz no meu Facebook via mensagem no Instagram da Jojo e ela fez um post dando apoio à Gabriela", conta.
Gabriela, junto da candidata ao Garota do Samba Fernanda Sabino, de 18 anos, representam a Jucutuquara no concurso promovido pela Rede Gazeta. Este é o primeiro ano que o concurso tambémtem como representantes as Garotinhas do Samba, meninas com idades entre cinco e 10 anos que não entram na disputa, mas participam com a finalidade de mostrar que a cultura do carnaval é passada de geração em geração.
A menina, segundo a mãe, está mais calma e conseguiu participar da gravação de mais um dia do concurso Garota do Samba, na última terça-feira (15). "Agora ela está mais calma. Feliz pela postagem da Jojo, pelo apoio. Ela ficou muito triste das pessoas zombarem dela, mas vai dar a volta por cima. Já fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência e a polícia já está atrás do autor dessa montagem", finaliza Janaína.
Leia a postagem da Jojo Todynho:
"O amor e o respeito ao próximo a cada dia vem minando e pior do que quem faz isso é quem comenta e da forças, vivemos em um momento que tudo as pessoas acham que é normal... aparência muda mas o caráter não e pode ter certeza tudo que se faz aqui na terra, aqui mesmo você paga. Deus Ñ dorme... eu fui ler a matéria no @portalpopline e me deparei com o comentário dessa maravilhosa e comentei sabe o que aconteceu ? Simplesmente apagaram o que ela tinha comentado, sabe pq é anônima ñ da mídia, agora vai um artista dar resposta a alguém que viraliza e as pessoas caem de pau, na vida sempre estaremos sujeitos a erro então não levante as mãos pra tacar pedra em ninguém pq vc também erra mas a hipocrisia ñ deixa vc enxergar o seu erro mas te faz apontar o seu próximo"