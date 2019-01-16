Jojo Todynho defende capixaba do Garotinha do Samba atacada na internet

A cantora Jojo Todynho e a Garotinha do Samba, Gabriela Moraes Crédito: Montagem/Gazeta Online

Uma imagem compartilhada via Whatsapp provocou desconforto e levou às lágrimas a pequena Gabriela Moraes, de nove anos. A menina é participante do Garotinha do Samba e estava sendo comparada à cantora Jojo Todynho, o que provocou um desabafo da mãe, Janaína Moraes, em rede social, que contou ainda com o apoio da artista.

Mãe de Gabriela, Janaína Moraes contou como ficou sabendo sobre a montagem e como a filha, uma criança de nove anos, ficou abalada com o episódio. Ela contou ainda que o apoio da própria Jojo Todynho fez sua filha se sentir mais segura novamente.

"Minha filha gosta muito de samba e foi convidada para participar do concurso pela Jucutuquara. Ela é gordinha, eu mesma perguntei para ela se ela realmente queria participar e ela quis. Mas no último domingo (13) me mostraram essa montagem e disseram que estava em vários grupos de Whatsapp. Minha filha chorou muito quando viu, ela é uma criança. Chegou até dizer que não ia participar mais do concurso. Foi então que mandei a postagem que fiz no meu Facebook via mensagem no Instagram da Jojo e ela fez um post dando apoio à Gabriela", conta.

Jojo Todynho faz postagem sobre criança capixaba Crédito: Reprodução instagram

Gabriela, junto da candidata ao Garota do Samba Fernanda Sabino, de 18 anos, representam a Jucutuquara no concurso promovido pela Rede Gazeta. Este é o primeiro ano que o concurso tambémtem como representantes as Garotinhas do Samba, meninas com idades entre cinco e 10 anos que não entram na disputa, mas participam com a finalidade de mostrar que a cultura do carnaval é passada de geração em geração.

A menina, segundo a mãe, está mais calma e conseguiu participar da gravação de mais um dia do concurso Garota do Samba, na última terça-feira (15). "Agora ela está mais calma. Feliz pela postagem da Jojo, pelo apoio. Ela ficou muito triste das pessoas zombarem dela, mas vai dar a volta por cima. Já fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência e a polícia já está atrás do autor dessa montagem", finaliza Janaína.

Leia a postagem da Jojo Todynho: