Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Jojo Todynho defende capixaba do Garotinha do Samba atacada na internet
Nas redes sociais

Jojo Todynho defende capixaba do Garotinha do Samba atacada na internet

"Minha filha chorou muito quando viu (a montagem), ela é uma criança", disse a mãe da menina

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 18:33

Publicado em 

16 jan 2019 às 18:33
A cantora Jojo Todynho e a Garotinha do Samba, Gabriela Moraes Crédito: Montagem/Gazeta Online
Uma imagem compartilhada via Whatsapp provocou desconforto e levou às lágrimas a pequena Gabriela Moraes, de nove anos. A menina é participante do Garotinha do Samba e estava sendo comparada à cantora Jojo Todynho, o que provocou um desabafo da mãe, Janaína Moraes, em rede social, que contou ainda com o apoio da artista.
Mãe de Gabriela, Janaína Moraes contou como ficou sabendo sobre a montagem e como a filha, uma criança de nove anos, ficou abalada com o episódio. Ela contou ainda que o apoio da própria Jojo Todynho fez sua filha se sentir mais segura novamente.
"Minha filha gosta muito de samba e foi convidada para participar do concurso pela Jucutuquara. Ela é gordinha, eu mesma perguntei para ela se ela realmente queria participar e ela quis. Mas no último domingo (13) me mostraram essa montagem e disseram que estava em vários grupos de Whatsapp. Minha filha chorou muito quando viu, ela é uma criança. Chegou até dizer que não ia participar mais do concurso. Foi então que mandei a postagem que fiz no meu Facebook via mensagem no Instagram da Jojo e ela fez um post dando apoio à Gabriela", conta.
Jojo Todynho faz postagem sobre criança capixaba Crédito: Reprodução instagram
Gabriela, junto da candidata ao Garota do Samba Fernanda Sabino, de 18 anos, representam a Jucutuquara no concurso promovido pela Rede Gazeta. Este é o primeiro ano que o concurso tambémtem como representantes as Garotinhas do Samba, meninas com idades entre cinco e 10 anos que não entram na disputa, mas participam com a finalidade de mostrar que a cultura do carnaval é passada de geração em geração.
A menina, segundo a mãe, está mais calma e conseguiu participar da gravação de mais um dia do concurso Garota do Samba, na última terça-feira (15). "Agora ela está mais calma. Feliz pela postagem da Jojo, pelo apoio. Ela ficou muito triste das pessoas zombarem dela, mas vai dar a volta por cima. Já fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência e a polícia já está atrás do autor dessa montagem", finaliza Janaína.
Leia a postagem da Jojo Todynho:
"O amor e o respeito ao próximo a cada dia vem minando e pior do que quem faz isso é quem comenta e da forças, vivemos em um momento que tudo as pessoas acham que é normal... aparência muda mas o caráter não e pode ter certeza tudo que se faz aqui na terra, aqui mesmo você paga. Deus Ñ dorme... eu fui ler a matéria no @portalpopline e me deparei com o comentário dessa maravilhosa e comentei sabe o que aconteceu ? Simplesmente apagaram o que ela tinha comentado, sabe pq é anônima ñ da mídia, agora vai um artista dar resposta a alguém que viraliza e as pessoas caem de pau, na vida sempre estaremos sujeitos a erro então não levante as mãos pra tacar pedra em ninguém pq vc também erra mas a hipocrisia ñ deixa vc enxergar o seu erro mas te faz apontar o seu próximo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados