Vitória

Jogador de futebol paga fiança de R$ 5 mil e é liberado após causar acidente

Felipe Lopes Canzian, de 21 anos, foi autuado por embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação. Ele bateu em um carro e provocou um engavetamento em uma fileira de táxis.

Publicado em 21 de julho de 2019 às 14:09 - Atualizado há 6 anos

Felipe Lopes Canzian, 21 anos, pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado após causar um acidente que envolveu nove veículos na Avenida Danta Michelini Crédito: Bernardo Coutinho

O jogador de futebol Felipe Lopes Canzian, 21 anos, que provocou um acidente envolvendo nove veículos na madrugada deste domingo (21), na Avenida Dante Michelini, em Vitória, pagou uma fiança no valor de R$ 5 mil e foi liberado pela polícia. Felipe foi autuado por embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação e vai responder pelos crimes em liberdade. O jovem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de que tinha ingerido bebida alcoólica, segundo a polícia.

O acidente aconteceu às 5 da manhã, em frente a uma boate, e envolveu o veículo em que o Felipe estava, um Toyota Yaris, de cor branca, um carro que faz viagens de aplicativo e mais sete táxis que estavam estacionados em fileira em frente à boate.

Segundo informações do advogado da família, Felipe é jogador de futebol no Notre Dame Men's Soccer, mora e estuda nos Estados Unidos. Ele não possuía carteira de habilitação para dirigir no Brasil, apenas no país onde mora.

"Ele está no Brasil desde maio, de férias e disse e que estava voltando de uma festa com amigos no momento da batida. Ele não informou se bebeu, mas disse que está arrependido", declarou o advogado José Luiz Guerra Junior.

Oito veículos foram atingidos após acidente causado pelo jogador de futebol Felipe Canzian Crédito: Bernardo Coutinho

O ACIDENTE

A polícia informou que o jogador seguia no sentido Praia do Canto, com outros três amigos, em alta velocidade. Ao tentar ultrapassar o veículo de aplicativo, um Polo Sedan de cor prata, ele atingiu o lado direito do carro. O impacto da batida o fez colidir com um táxi que estava estacionado próximo a outros, em fileira, o que gerou um engavetamento com mais sete veículos.

Depois do acidente, Felipe teria tentado fugir, mas foi impedido pelo motorista de aplicativo e também pelos taxistas que o seguraram até a chegada da polícia.

Quando a polícia chegou, o rapaz se negou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez. Felipe foi autuad

