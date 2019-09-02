Planos até 2023

Investimentos de R$ 14,6 bilhões: confira a lista de obras para o ES

A quantia faz parte do Plano Plurianual (PPA) 2020- 2023, que já foi enviado para análise e votação da Assembleia Legislativa (Ales). Veja as principais obras anunciadas

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 22:08 - Atualizado há 6 anos

O governo do Estado planeja investir R$ 14,6 bilhões nos próximos quatro anos no Espírito Santo. A quantia faz parte do Plano Plurianual (PPA) 2020- 2023, anunciado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2) e enviado para análise e votação da Assembleia Legislativa (Ales), na última sexta-feira (30).

Desse montante, R$ 7,64 bilhões serão com recursos de caixa; outros R$ 4,64 bilhões serão com valores provenientes de demais fontes envolvendo, por exemplo, operações de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e R$ 2,39 bilhões de empresas públicas como a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

Um dos focos de investimento está na área de mobilidade urbana. Entre os projetos previstos para serem entregues até 2023 estão o transporte aquaviário, implantação da ciclovia e seis faixas na Terceira Ponte, conclusão do Portal do Príncipe (obra para organizar o trânsito na entrada sul de Vitória), além da conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva, prevista para novembro deste ano.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que o plano está sendo realizado desde o início da gestão. Ele explica que o planejamento é uma atividade essencial da gestão pública para priorizar o que é mais relevante para a sociedade.

“Começamos a fazer o trabalho no início da gestão olhando os programas e projetos prioritário da gestão anterior e também aqueles compromissos de campanha do governador Renato Casagrande”, afirma.

SAÚDE É PRIORIDADE

O plano traz ainda o montante que é previsto para ser aplicado no setor público como um todo: R$ 74,4 bilhões. Nele estão inseridos, além de investimentos, gasto com pessoal e outras despesas correntes, por exemplo.

O maior recurso será encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), no valor de R$ 11,3 bilhões. Em seguida está a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) com R$ 10,4 bilhões e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), com R$ 10,11 bilhões.

Ao todo, o PPA estabelece 45 programas com 660 ações. No ranking dos 10 programas contemplados com os maiores recursos destacam-se os das áreas da Saúde, com o Novo SUS Capixaba; da Segurança, com o Estado Presente em Defesa da Vida; da Educação, com Melhoria da Qualidade do Ensino e da Aprendizagem na Rede Pública com Equidade; da Infraestrutura, com Gestão Integrada de Saneamento e Mobilidade Urbana.

Confira alguns projetos previstos até 2023

Rapel durante manutenção na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

INFRAESTRUTURA

SEGUNDA PONTE

Recuperação estrutural do viaduto da 2° ponte. Ordem de Serviço assinada. Previsão de entrega em 2020.

TREVO DE CARAPINA

Conclusão do Trevo de Carapina que irá melhorar a qualidade viária da região. Previsão para lançar o edital em 2020. Sem data para o início da obra.

TERCEIRA PONTE

Implantação da 6ª Faixa e ciclovia na Terceira Ponte. Previsão de licitação em outubro deste ano

PORTAL DO PRÍNCIPE

Conclusão do Portal do Príncipe, obra para organizar o trânsito na entrada sul de Vitória. Previsão do edital para este ano, a previsão é que as obras se iniciem em 2020.

AQUAVIÁRIO

Operacionalização de 4 estações aquaviárias: Prainha, Centro, Enseada e Porto de Santana. A previsão é assinar a execução do projeto do píer este ano. Sem início de previsão de obras.

AEROPORTOS REGIONAIS

Implantação do Aeroporto de Linhares. Pista do aeroporto em construção.A licitação do terminal de passageiros está prevista para o próximo ano.

LEITÃO DA SILVA

Reforma e Ampliação da Avenida Leitão da Silva - 2ª Fase. Finalização da obra em novembro de 2019.

RODOVIA ES 297

Recuperação da ES 297, Trecho Bom Jesus do Norte – BR 101 (45,7 Km).Previsão de entrega em 2020.

CONTORNO DE APIACÁ

Implantação do Contorno de Apiacá (4,9 Km): obra que vai retirar o fluxo de veículos pesados do perímetro urbano do município. Previsão de entrega em 2019.

RODOVIA ES 164

Recuperação ES 164, Trecho Vargem Alta – Castelinho (23 Km). Previsão de entrega em 2020.

RODOVIA ES 357

Reabilitação ES 357, Baunilha – Boapaba, em Colatina (17,5 Km). Previsão de entrega em 2019.

RODOVIA ES 010

Pavimentação ES 010, Conceição da Barra – Itaúnas (20,6 Km). Previsão de entrega em 2020.

Escola Viva Crédito: Divulgação | Sedu

EDUCAÇÃO

ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

Implantação do tempo integral em 40 escolas, 11 ainda em 2020.

QUADRAS POLIESPORTIVAS

40 quadras construídas, reconstruídas e reformadas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL

Implementação da Universidade Estadual do Espírito Santo até 2021.

Novo Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - 09/09/2014

SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE CARIACICA

Construção e Funcionamento do Hospital Geral de Cariacica em 2022.

HOSPITAL SÃO LUCAS

Ampliação do Hospital São Lucas - Blocos 4 e 5.

HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS

Ampliação e adequação do Hospital Maternidade São Mateus em 2022.

LOGÍSTICA

Implantação do Sistema de Logística Integrada na Assistência Hospitalar e Farmacêutica.

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

BARRAGENS

Implantação de 20 barragens em diversas regiões do Estado;

Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

REFORMA DE TEATRO

Reforma do Theatro Carlos Gomes e reinauguração do espaço com nova estrutura;

KLEBER ANDRADE

Conclusão da obra do Kleber Andrade.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO CISTERNAS

Construir 3600 cisternas até o final de 2022.

CRAS e CREAS

Construção e reforma de CRAS, CREAS e Centro POP nos municípios do Estado do Espírito Santo até 2022, contemplando 30 unidades.













Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta