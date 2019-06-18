Jorge Gonçalves anunciou em grupo no Facebook que deixaria venda de MMS. Em outro grupo, no WhatsApp, participantes se revoltaram com o fim da comercialização Crédito: Reprodução

Investigado pela polícia na participação de um esquema de venda pela internet de remédio falso que prometia cura para autismo e câncer, Jorge Gonçalves foi ouvido, na manhã desta terça-feira (18) na CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia Legislativa. Inicialmente ele negou que vendia o chamado MMS, que na verdade é o dióxido de cloro, corrosivo e utilizado em produtos de limpeza. Mas ao longo da fala, acabou admitindo que comprava a substância por R$ 60 e repassava para outras pessoas por R$ 90. Ele usava as redes sociais para fazer propaganda do medicamento.

Your browser does not support the audio element. Investigado por comercializar MMS no Espírito Santo é ouvido por CPI

O presidente da CPI, deputado Vandinho Leite, afirmou que Gonçalves acabou se contradizendo e admitindo a prática de venda de um produto ilegal. Ele contou que a CPI vai pedir a quebra de sigilo bancário do suspeito para apurar a dimensão desse esquema.

"Está claro a prática de crimes. Alguns detalhes vão ser investigados ainda para se aprofundar. Mas ele admitiu que realmente vendia. Sobre a parte financeira em si, ele permaneceu em silêncio, mas está claro para nós que têm os crimes e vamos investigar junto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos para saber o tamanho da movimentação financeira", disse o deputado.

Jorge Gonçalves, de 58 anos, se apresentou como pastor da Serra e disse que apenas compartilhava o material para ajudar amigos, embora tenha dito que cobrava uma taxa para fazer entregas. O laboratório citado por Jorge como a empresa onde ele comprava o MMS também será convocada para prestar esclarecimentos na CPI.

Jorge se negou a responder quantos remédios entregava por semana e qual a forma de pagamento do material. Disse que parou de comercializar o produto assim que soube que a venda era ilegal. Declarou ainda que administrava um grupo no Facebook com cerca de 70 mil pessoas e também 14 grupos no WhatsApp nos quais compartilhava informações sobre medicina alternativa.

Jorge não quis dar entrevista na saída da CPI porque disse que estava muito nervoso. A advogada dele, Damaris Rizzi, também estava presente à comissão, mas não quis se manifestar e disse que enviaria uma nota falando sobre o caso, o que não foi feito até o fechamento desta reportagem. O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), confirma que Jorge é investigado pela Polícia, mas não quis dar detalhes da investigação.