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Duas semanas

Investigação sobre briga com agentes da Força Nacional no ES não terminou

Após o ocorrido, a major Naíma Huk Amarante afirmou que o caso seria apurado em sete dias, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que o caso ainda está sendo apurado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 20:31

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 20:31

Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer
Duas semanas após uma confusão em uma casa noturna, em Vitória, a Força Nacional ainda não concluiu as investigações sobre a conduta dos dois agentes envolvidos no caso. Na última sexta-feira (1), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou à reportagem que os agentes haviam sido afastados de suas funções, informação já dada pela comandante da Força Nacional, major Naíma Huk Amarante na ocasião. Questionada sobre o andamento da investigação, a assessoria de comunicação do Ministério informou nesta terça (05) que ainda está apurando o caso.
Após o ocorrido, a major Naíma Huk Amarante afirmou que um processo de Averiguação Preliminar para apurar a situação havia sido instaurado. Uma previsão de sete dias havia sido estimada para a conclusão das investigações. Mas, duas semanas depois, o Ministério da Justiça ainda não deu um parecer sobre o caso. Se constatada alguma irregularidade, os policiais deverão deixar a Força Nacional e serão enviados de volta aos Estados de origem.

A CONFUSÃO

Três soldados da Força Nacional se envolveram em uma confusão em uma casa noturna que terminou com um rapaz agredido, na madrugada de 20 de outubro, em Bento Ferreira, Vitória. Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta descrevem que a vítima foi alvo de pancadas por parte dos militares e chegou a ser levada desacordada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O rapaz tinha lesões na cabeça, no nariz e no olho esquerdo.
Segundo informações, a situação aconteceu em uma festa e o segurança do local chegou a tentar intervir ao imobilizar um dos soldados. Porém, outro militar envolvido na briga sacou uma arma, fazendo com que o segurança soltasse o colega.
Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados e compareceram ao local. Porém, os três soldados já haviam saído da área. A identificação dos militares da Força Nacional foi repassada para a PM. O oficial de serviço da Força Nacional foi comunicado sobre a ocorrência por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

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