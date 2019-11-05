Investigação sobre briga com agentes da Força Nacional no ES não terminou

Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer

Após o ocorrido, a major Naíma Huk Amarante afirmou que um processo de Averiguação Preliminar para apurar a situação havia sido instaurado. Uma previsão de sete dias havia sido estimada para a conclusão das investigações. Mas, duas semanas depois, o Ministério da Justiça ainda não deu um parecer sobre o caso. Se constatada alguma irregularidade, os policiais deverão deixar a Força Nacional e serão enviados de volta aos Estados de origem.

A CONFUSÃO

Três soldados da Força Nacional se envolveram em uma confusão em uma casa noturna que terminou com um rapaz agredido, na madrugada de 20 de outubro, em Bento Ferreira, Vitória. Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta descrevem que a vítima foi alvo de pancadas por parte dos militares e chegou a ser levada desacordada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O rapaz tinha lesões na cabeça, no nariz e no olho esquerdo.

Segundo informações, a situação aconteceu em uma festa e o segurança do local chegou a tentar intervir ao imobilizar um dos soldados. Porém, outro militar envolvido na briga sacou uma arma, fazendo com que o segurança soltasse o colega.