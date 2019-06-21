Internautas registram primeiro dia de inverno na Região Serrana do ES

Em pleno feriadão de Corpus Christi, muitos capixabas que estão na Região Serrana do Estado registraram o primeiro dia oficial do inverno, que teve início nesta sexta-feira (21). Em Pedra Azul, a temperatura nesta manhã era de 13°C. Em Santa Maria de Jetibá, os termômetros marcaram 9°C logo cedo. Uma chuvinha fina e a neblina deixaram a paisagem na região ainda mais bela.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uima frente fria que está de passagem pelo Estado deixa o clima por aqui com a cara da estação mais fresca do ano.

Já segundo o Instituto Climatempo, o inverno do Espírito Santo será de tempo seco, em virtude da presença do fenômeno El Niño, que irá desviar as frentes frias para o mar. A queda de temperatura não será tão marcante.

A frente fria deve ficar no Estado até segunda-feira (24), quando o tempo deve melhorar.

Na Grande Vitória, o primeiro dia de inverno, no meio do feriadão de Corpus Christi, será de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima, de 27 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. A mínima vai chegar a 12°C nas áreas mais altas. Na Região Serrana, o frio promete ser maior, com mínima de 11°C e máxima de 23°C. No sábado, a mínima deve alcançar 8°C.

Na Região Norte, segundo o instituto, pode chover durante a tarde. O mesmo vai acontecer na Região Noroeste, sendo que em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima será de 15 °C e a máxima, de 27 °C.