'Internação à força não é a solução', diz especialista

Homem fuma cachimbo de crack na Rua Oscar Paulo da Silva, na Praia do Suá Crédito: Marcelo Prest

É consenso entre especialistas que a situação de usuários de drogas que vivem na ruas é complexa, com várias causas. Por isso, não é de fácil solução. Eles afirmam que acabar com uma cracolândia, por exemplo, não se resume a retirar as pessoas daquele local e levá-las para tratamento do vício. Internação à força não é a solução, diz a psicóloga e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES), Keli Lopes.

Esse questionamento, aliás, vai de encontro à nova lei aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que facilita a internação involuntária  quando acontece sem o consentimento do dependente. Pela lei, não é mais preciso decisão judicial para fazer esse tipo de internação.

O problema, que envolve diversos setores como assistência social, saúde e segurança pública, não pode ser resolvido de uma única forma, destacam.

Para Keli, internar uma pessoa contra a própria vontade pode causar reincidência, ou seja, não é uma solução eficaz. A internação à força é mais um mecanismo de exclusão do que de tratamento. E aí o índice de reincidência dessas pessoas na droga é altíssimo, afirma a especialista.

O professor e doutor em Ciências Sociais Pablo Ornelas Rosa defende que a solução para essa situação passa pelo entendimento de que as cidades são formadas por pessoas com realidade e vidas diferentes. Ele afirma que é preciso aprender a lidar, ouvir e entender as necessidades de cada um. Estamos passando por um processo de desumanização. Temos que ouvir essas vozes para achar uma solução.

Causas

Keli afirma, ainda, que o problema das cracolândias é resultado de vários outros. Ou seja, é o reflexo de pessoas que, por falta de emprego ou de moradia, por exemplo, foram parar nas ruas. A soma desses problemas leva a pessoa ao vício. Essa situação mostra que a gente não conseguiu incluir essas pessoas na sociedade de forma satisfatória, opina.

Para Pablo, a eficácia do tratamento passa pela necessidade de cada pessoa. O que não pode ser feito é impor o mesmo tratamento para todas as pessoas. O caminho é ouvi-las e verificar por quais terapias elas estariam dispostas a passar.

Nesse sentido, Ornelas diz que as abordagens que são feitas devem ir além do convencimento para busca pelo tratamento. Tem que ser também para conhecer essas pessoas, defende.

Polícia: É preciso flagrante

A Polícia Militar afirmou em nota que faz abordagens em buscas de armas, drogas ou criminosos fugitivos. Explica que é preciso flagrante algo ilícito para conduzir a pessoa. Em casos de flagrante uso de drogas, o PM tem o dever de encaminhar o dependente químico à autoridade judiciária, mas não há previsão legal de prisão.

Prefeituras: convencimento em abordagem é difícil

Para tentar resolver os problemas causados pelas cracolândias, as equipes de saúde e assistência social das prefeituras fazem abordagens e oferecem tratamento. Mas eles encontram a barreira da recusa: muitos dos usuários de drogas que estão em situação de rua recusam a assistência.

Em Vila Velha, por exemplo, as equipes oferecem vagas em abrigos, alimentação, atendimento psicológico, sócio-assistencial, jurídico, passagens para local de origem, auxílio para emissão de documentos pessoais, além de encaminhamento para tratamento na rede pública do município.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Ana Cláudia Simões Lima, Vila Velha tem 58 pontos, em 21 bairros, que recebem essas equipes. São mais ou menos sempre as mesmas pessoas. As equipes já conhecem um por um por. Muitos não são abertos às ofertas. Outros até falam com a equipe mas preferem ficar na rua porque gostam da sensação de liberdade que têm. Assim, a adesão voluntária não é grande, afirmou a secretária.

Em Cariacica, segundo a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Krigélica Siller, o trabalho no município é feito no sentido de empoderar aquela pessoa. A gente busca oferecer tratamento e oportunidades. Empoderar a pessoa para que ela possa voltar ao trabalho, ao convívio familiar. Mas, é preciso que elas queiram e a adesão voluntária não é muito grande, explicou.