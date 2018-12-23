Instituto emite alerta de chuva para o ES e pode chover no Natal

Pode chover em 33 cidades do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva para o Espírito Santo neste domingo (23), válido a partir das 15h até às 11h desta segunda-feira (24). emitiu um alerta de chuva para oneste domingo (23), válido a partir das 15h até às 11h desta segunda-feira (24).

De acordo com o Inmet, o acumulado de chuva deve ser entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O risco de alagamento e de deslizamentos é baixo.

O instituto instrui que as pessoas evitem o mau tempo e observem alteração nas encostas; além disso, é importante evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

PODE CHOVER NO NATAL

Uma frente fria continua atuando sobre o Espírito Santo, e as pancadas de chuva podem ocorrer durante esta segunda-feira (24). A umidade alta e o vento soprado do litoral favorece o crescimento da formação das nuvens carregadas. O calor começa a diminuir e a temperatura máxima esperada é de 31°C e mínima de 23°C.