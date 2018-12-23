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Previsão do tempo

Instituto emite alerta de chuva para o ES e pode chover no Natal

Pode chover em 33 cidades do Espírito Santo, porém não há previsão para a Grande Vitória

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 18:20
Pode chover em 33 cidades do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva para o Espírito Santo neste domingo (23), válido a partir das 15h até às 11h desta segunda-feira (24).
De acordo com o Inmet, o acumulado de chuva deve ser entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O risco de alagamento e de deslizamentos é baixo.
O instituto instrui que as pessoas evitem o mau tempo e observem alteração nas encostas; além disso, é importante evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
PODE CHOVER NO NATAL
Uma frente fria continua atuando sobre o Espírito Santo, e as pancadas de chuva podem ocorrer durante esta segunda-feira (24). A umidade alta e o vento soprado do litoral favorece o crescimento da formação das nuvens carregadas. O calor começa a diminuir e a temperatura máxima esperada é de 31°C e mínima de 23°C.
Na terça-feira (25), Natal, o tempo será ainda mais instável, com possibilidade de chuvas a qualquer momento do dia. A temperatura máxima esperada cai mais, e pode atingir os 30°C, enquanto a mínima deve ficar nos 23°. As informações são do Instituto Climatempo.

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