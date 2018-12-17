Insegurança e assalto até dentro do banheiro em terminal

Pedintes abordam passageiro na entrada do Terminal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A insegurança nos terminais e nos ônibus da Grande Vitória está entre as reclamações recorrentes dos usuários. No Terminal de Vila Velha, inclusive, há casos de assaltos dentro dos banheiros. O local também é alvo da ação de moradores de rua que intimidam os passageiros ao pedirem dinheiro em frente à unidade.

Além da situação precária do banheiro, a doméstica Maria da Conceição Andrade, de 54 anos, não usa o local para evitar um susto. Eu não entro no banheiro por nada. A gente vive com medo porque os bandidos entram nos terminais como se fossem passageiros.

Deivid Jercey, de 18 anos, que morreu após ter sido atingido por um tiro no peito durante um assalto em um Transcol, em novembro deste ano. Ela mora em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, e diz que tem medo porque há casos em que, quando o ônibus passa pela Rodovia do Sol, criminosos entram e anunciam assaltos. Os bandidos pagam passagem, entram no terminal e fazem arrastões no trajeto. Eles nem pulam a roleta porque fingem que são trabalhadores como a gente, comentou, lembrando do estudante, de 18 anos, que morreu após ter sido atingido por um tiro no peito durante um assalto em um Transcol, em novembro deste ano.

Deivid morava no mesmo bairro que eu. Estamos todos muito tristes e com muito medo.

No Terminal de São Torquato, em Vila velha, a pista de rolamento está danificada, com desníveis e buracos provocados pela passagem constante dos ônibus Crédito: Ricardo Medeiros

Procurada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que mantém os recursos operacionais disponíveis para garantir a ordem pública. Segundo a PM, de janeiro a outubro, foram realizadas 60.559 visitas tranquilizadoras em coletivos.

As abordagens, inclusive, resultaram em diversas apreensões de armas, simulacros (armas de mentira), drogas e detidos com mandados de prisão em aberto, informou a nota, sem precisar os números em relação a essas apreensões e detidos.

Sobre a segurança, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) disse que foram instaladas, em média, 11 câmeras em cada terminal. Informou também que o quadro de vigilantes deve ser ampliado no próximo ano, mas ainda não há o número de profissionais que vão ser contratados.

A PM também pediu o apoio das pessoas para denunciarem os suspeitos que agem nos terminais e nos ônibus. As informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.

No banheiro feminino do Terminal de Vila Velha, uma torneira está quebrada. O local está em situação precária Crédito: Lara Rosado

PEDINTES

Ao entrar no Terminal de Vila Velha, no momento de pagar a passagem, a reportagem foi abordada por dois pedintes que queriam dinheiro, para, segundo eles, irem embora para casa. Apesar do informe de que não poderia ajudar no momento, um dos homens continuou pedindo, de forma mais intimidadora. Para sair da situação, a reportagem contribuiu e acessou o terminal.

O aposentado Maurício Rolim, de 70 anos, se comoveu com a situação dos pedintes e decidiu ajudar, mas ficou surpreso com a reação do homem. Eu quis inteirar a passagem dele. Pedi para ele me mostrar quanto que faltava, mas ele disse que não era mais passagem, que era para comprar uma coxinha. Eu estava querendo ajudar, mas pela maneira que ele reagiu percebi que o dinheiro poderia ter outro destino.

Logo depois que a reportagem teve acesso ao terminal, foi possível observar mais pedintes na unidade. Segundo o diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano, é proibido pedir dinheiro dentro dos terminais. Havendo um desconforto, essas pessoas são convidadas a se retirarem. Não podemos tirar ninguém de forma brusca. Então, se for preciso, acionamos a polícia que é o órgão competente.

A recomendação da secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões, é não dar dinheiro aos pedintes. Quanto mais se doa na rua, menos eficiente é o atendimento da prefeitura. Eles não vão sentir falta de nada e não vão querer vir com a nossa equipe.