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Clima

Inpe emite novo alerta de chuvas intensas com raios no ES

Com risco de temporal e tempestade com raios, o tempo deve ficar instável até sábado (7) em 54 cidades do Espírito Santo

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 18:10
Raios no Convento da Penha na última tempestade que atingiu o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | GZ
Se você planejava curtir o calorão e ir às praias do Espírito Santo nesta sexta-feira (6), pode tirar o  'cavalinho da chuva'. Pelo menos é o que garante o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), que emitiu um novo alerta de chuvas intensas e tempestade de raios para o Espírito Santo. O aviso de atenção é válido para 54 cidades capixabas até as 23h59 desta sexta-feira (6).
O tempo instável em quase todo o Espírito Santo é devido a uma zona de convergência de umidade. Na Grande Vitória, as temperaturas devem variar entre 23º e 29º.
TEMPO INSTÁVEL ATÉ SÁBADO
De acordo com o Climatempo, entre esta quinta-feira (5) e o sábado (7) há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba.
> Chuva provoca alagamentos em Venda Nova
Nesta quinta-feira (5) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul (exceto litoral), Serrana e noroeste do estado. As áreas do litoral sul capixaba e a Grande Vitória têm chuva em alguns momentos.
Inpe emite novo alerta de chuvas intensas com raios no ES

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