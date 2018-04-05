Inpe emite novo alerta de chuvas intensas com raios no ES

Raios no Convento da Penha na última tempestade que atingiu o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | GZ

Se você planejava curtir o calorão e ir às praias do Espírito Santo nesta sexta-feira (6), pode tirar o 'cavalinho da chuva'. Pelo menos é o que garante o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), que emitiu um novo alerta de chuvas intensas e tempestade de raios para o Espírito Santo. O aviso de atenção é válido para 54 cidades capixabas até as 23h59 desta sexta-feira (6).

O tempo instável em quase todo o Espírito Santo é devido a uma zona de convergência de umidade. Na Grande Vitória, as temperaturas devem variar entre 23º e 29º.

TEMPO INSTÁVEL ATÉ SÁBADO

De acordo com o Climatempo, entre esta quinta-feira (5) e o sábado (7) há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba.

Nesta quinta-feira (5) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul (exceto litoral), Serrana e noroeste do estado. As áreas do litoral sul capixaba e a Grande Vitória têm chuva em alguns momentos.