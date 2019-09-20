Home
>
Grande Vitória
>
Incêndio na Vila Rubim: "Inicialmente, não há risco de desabamento"

Incêndio na Vila Rubim: "Inicialmente, não há risco de desabamento"

Informação é do Corpo de Bombeiros, após análises das equipes. A Defesa Civil de Vitória deve fazer uma vistoria no prédio vizinho à loja incendiada neste sábado (20)