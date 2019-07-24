César Hilal

Idoso é atropelado a caminho de supermercado em Vitória

O idoso de 72 anos e o motociclista foram socorridos pelo Samu

Publicado em 24 de julho de 2019

Idoso é atropelado por moto na Avenida Cesar Hilal, em Vitória Crédito: Internauta

Um idoso de 72 anos foi atropelado por uma moto, na noite desta quarta-feira (24) na Avenida Cesar Hilal, quando atravessava a via fora da faixa de pedestres. Segundo familiares, o idoso que mora na rua Raimundo Gama Fortaleza, no bairro Romão, tinha ido ao supermercado.

O Samu foi acionado e as vítimas (o idoso e o motociclista) foram socorridas e levadas para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória.

