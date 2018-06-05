Hucam terá 30% mais atendimentos com novo complexo ambulatorial

O complexo terá ligação com a matriz do hospital após as construções estarem concluídas Crédito: Projeção/Hucam

O Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória, ganhará um novo complexo ambulatorial. As casas localizadas na subida para o prédio principal, onde hoje são realizadas consultas de várias especialidades médicas, serão demolidas para dar lugar a instalações modernas. A previsão é que as obras comecem no início do segundo semestre deste ano. Com os três novos prédios, os atendimentos vão poder aumentar em 30%.

Serão construídos três pavimentos, e para não prejudicar os atendimentos as obras serão executadas em fases. O primeiro prédio vai ser erguido na área de uma obra inacabada. Essa fase está em processo de licitação e deve custar R$ 20 milhões. O dinheiro já foi liberado e veio de emendas parlamentares da bancada federal. O prazo de conclusão é de dois anos.

Após construído, o primeiro prédio receberá o fluxo de atendimento das casas dois e quatro, que posteriormente serão demolidas para dar lugar o segundo prédio. A terceira fase é a construção do terceiro pavimento, no lugar das demais casas. Cada etapa deve ser executada no prazo de dois anos, terminando em 2024. As duas últimas fases dependem ainda de captação de recursos e devem custar R$ 58 milhões.

O superintendente do Hucam, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior, explica que quando estiverem prontas as estruturas serão integradas. Afirma ainda que hoje o hospital realiza 17 mil consultas por mês, capacidade que pode aumentar em 30% no novo complexo ambulatorial.

O novo complexo pode aumentar até 30% da capacidade anual de consultas. Poderemos atender cerca de 20 mil pacientes por mês e 160 mil novos pacientes por ano, disse o superintendente.

As casas ambulatoriais do Hucam foram construídos na década de 70, e oferecem atendimento de pediatria, dermatologia, cirurgia geral, cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, endocrinologia e para doenças infecciosas, entre outras especialidades médicas.

Além do novo complexo, o prédio principal do hospital, onde funciona a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Pronto-Socorro e maternidade devem receber melhorias, como novas instalações elétricas a partir de 2019. Outros setores também devem receber melhorias, como a farmácia, o centro de nutrição e adaptação de acessibilidade.

A obra da farmácia já iniciou com recurso próprio. O novo estacionamento está em fase de licitação. A obra da nutrição deve ser realizada em 2019 e acessibilidade está em fase de captação de recursos. Nosso planejamento é executar a obra da UTI já em 2019, disse o superintendente.

SAIBA MAIS

PRIMEIRO PRÉDIO

O primeiro prédio será construído na área de uma obra inacabada. O prazo de execução é de dois anos. Após pronto serão atendidos no local as especialidade de oftalmologia, ginecologia, entre outras. O custo é de R$ 20 milhões e os recursos são de emendas parlamentares da bancada federal. A obra está em fase de licitação.

SEGUNDO PRÉDIO

A casa dois e quatro serão derrubadas e será construído o segundo prédio. O local vai receber os atendimentos de pediatria e neurologia, ambulatório de doenças infecciosas e pneumologia e laboratório de análises clínicas. A obra está em fase de captação de recursos.

TERCEIRO PRÉDIO

As demais casas serão derrubadas para dar lugar ao terceiro prédio. A obra está em fase de captação de recursos, e deve durar mais três anos. Os dois prédios devem custar R$ 58 milhões.

OUTRAS OBRAS

Em 2019 o Hucam planeja iniciar outras obras de melhorias, como novas instalações elétricas do prédio principal e uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI).