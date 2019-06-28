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Homem sai para comprar cigarro e desaparece na Serra

Flávio da Silva Borges, 40 anos, foi visto pela última vez na noite do dia 19, no bairro Serra Dourada

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 21:38

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

27 jun 2019 às 21:38
Flávio da Silva Borges, 40, desapareceu no último dia 19, na Serra Crédito: Divulgação
O gerente de uma ótica Flávio da Silva Borges, 40, desapareceu após sair de casa para comprar cigarro no bairro Serra Dourada, na Serra, na noite do último dia 19.
Segundo a aposentada e mãe, Gilda da Silva Borges, 71, o filho era trabalhador e garantia o sustento da família. Por isso, acredita que ele não tinha motivos para sumir.
Gilda relata ainda que a ausência de Flávio deixou um grande vazio e, por vezes, nem consegue dormir à espera dele. "Eu estou sofrendo demais, nem consigo dormir. Às vezes tenho a impressão de ouvi-lo me chamar e saio correndo, mas ele não está", desabafa emocionada.
Caso tenha alguma notícia que ajuda a família a encontrar o Flávio, ligue para (27) 99734-1622 ou (27) 99521-5084.
> Pescador que estava desaparecido no ES é encontrado pela família

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