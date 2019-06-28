Homem sai para comprar cigarro e desaparece na Serra

O gerente de uma ótica Flávio da Silva Borges, 40, desapareceu após sair de casa para comprar cigarro no bairro Serra Dourada, na Serra, na noite do último dia 19.
Segundo a aposentada e mãe, Gilda da Silva Borges, 71, o filho era trabalhador e garantia o sustento da família. Por isso, acredita que ele não tinha motivos para sumir.
Gilda relata ainda que a ausência de Flávio deixou um grande vazio e, por vezes, nem consegue dormir à espera dele. "Eu estou sofrendo demais, nem consigo dormir. Às vezes tenho a impressão de ouvi-lo me chamar e saio correndo, mas ele não está", desabafa emocionada.
Caso tenha alguma notícia que ajuda a família a encontrar o Flávio, ligue para (27) 99734-1622 ou (27) 99521-5084.