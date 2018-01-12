Guinchos voltam a funcionar segunda em Vitória e na Serra

Carro sendo guinchado em Vitória: cena vai se repetir para quem estiver com alguma irregularidade Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai reativar o serviço de guincho a partir da próxima segunda-feira (15), a fim de retirar das ruas veículos cujos motoristas estiverem em situação irregular. Os infratores vão pagar a partir de R$ 3,43, por quilômetro rodado, mais taxa de remoção e diária do local onde o veículo ficar recolhido. A atuação começa por Vitória e Serra, mas até março deverá se estender para todo o Estado.

O valor a ser cobrado do infrator vai mudar conforme o tipo de veículo - moto (3,43), automóvel (R$ 5,19) ou de grande porte (R$ 10,38), com custo final calculado por cada quilômetro que o guincho percorrer até o pátio do Detran. A taxa também tem custo variável, de R$ 34,52 a R$ 103,64. A remoção será realizada nos casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tais como embriaguez e carro sem licenciamento.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, afirma que a remoção está prevista na legislação e o serviço foi contratado por licitação. A empresa Manupa, vencedora do processo, vai atuar na operação logística, à medida que for acionada, e direcionar o guincho mais próximo para atender a ocorrência. Ela não precisa ter o guincho em sua frota e pode solicitá-lo de outras empresas.

O guincho precisa ter GPS e será feito rastreamento do trajeto que percorrer. Esses são recursos que servirão para avaliar o desempenho da empresa que, se não cumprir determinadas exigências, receberá menos pelo serviço. A empresa vai ter que oferecer um recibo com o mapa do percurso. Também vai ter um aplicativo para ser avaliada, conta José Eduardo.

PÁTIOS

A empresa da remoção não será a mesma que administrará os pátios. Em um primeiro momento, os veículos recolhidos serão levados para uma área do próprio Detran, na Serra. E, como o contrato prevê remoção de até 50 quilômetros, o serviço está sendo iniciado pela Grande Vitória.

Contudo, já está em andamento um processo para a locação de áreas em 23 microrregiões do Estado, contemplando todos os municípios. A previsão de José Eduardo é lançar o edital até o final deste mês e, se não houver questionamentos do resultado, até março o serviço de remoção estará em todo o Espírito Santo.

Questionado sobre denúncias de irregularidades nesse serviço, que inclusive motivaram a abertura de CPI na Assembleia, José Eduardo ressalta que a mudança no modelo de contratação - agora por licitação - e algumas novas exigências definidas em contrato, como o comprovante do trajeto percorrido, contribuem para maior controle.

Nossa ideia é dar transparência ao cidadão. O percurso vai ser auditável por qualquer pessoa, observa.

Além disso, segundo José Eduardo, os veículos recolhidos só vão poder ficar no máximo 60 dias nos pátios. Com 30 dias, o proprietário será informado que, se não o retirar do local, haverá um leilão.

REMOÇÃO

Onde vai ter guincho

O serviço começa na próxima segunda-feira por Vitória e Serra. No final do mês, será levado para Vila Velha e Cariacica. A previsão é que, até março, todo o Estado esteja contemplado.

Quanto custa

Há três valores que compõem o custo da serviço: quilômetro percorrido, taxa de remoção e diária do pátio.

Motos

R$ 3,43, por quilômetro, mais R$ 34,52 de taxa.

Carros

R$ 5,19, por quilômetro, mais R$ 51,78. A taxa pode chegar a R$ 77,69, caso o veículo esteja estacionado irregularmente, de forma a exigir um equipamento diferenciado para remoção, e o motorista não esteja no local para retirá-lo.

Veículos grandes

R$ 10,38, por quilômetro, mais R$ 103,64.

Diárias

A diária no pátio do Detran é de R$ 32,73 (moto), R$ 49,09 (automóvel) e R$ 98,18 (grande porte).

Para os demais pátios, para os quais a licitação ainda será realizada, os valores não estão definidos.