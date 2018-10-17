Égua ferida em tiroteio está com balas alojadas, diz dono

Égua é baleada em tiroteio no bairro Flexal II, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

égua Akira ficou ferida durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos no bairro Flexal II, em Cariacica, na noite de segunda-feira (15). O fato revoltou o dono do animal, o soldador Frederico Leite, que acabou preso por desacato. Agora, ele pede ajuda para custear o tratamento dela.

Ao Gazeta Online nesta quarta-feira (16), Frederico disse que as balas continuam alojadas em uma das pernas do animal, que se move com dificuldade, como explica o soldador.

Por enquanto eu não pedi ajuda, mas toda ajuda é bem-vinda. Vou ver se consigo apressar uma cirurgia, um raio-x para ver se não atingiu nenhum osso, mas por enquanto eu passei remédio. Frederico Leite, soldador e dono da égua

Frederico afirma que tem passado remédios no ferimento por conta própria e que acredita que mais de uma bala esteja alojada por terem dois furos na perna de Akira. A égua se alimenta e se mantém de pé, mas manca, completa o dono.

O CASO

No meio da troca de tiros no bairro Flexal II, em Cariacica, na última segunda-feira (15), a égua de um morador acabou sendo atingida por um disparo, o que motivou a revolta de populares, que começaram a se manifestar contra os policiais. O dono da égua acabou preso por desacato, mas depois foi liberado. Apesar do tiro, o animal sobreviveu. Veja a entrevista com o dono da Akira.

"SÓ QUERIA QUE CUIDASSEM DELA"

Como percebeu que a Akira tinha sido atingida?

Dei banho nela e a coloquei no portão da minha casa, foi quando aconteceram os tiros. Fui ver e acertaram a minha égua.

O que houve em seguida?

Aí falei que queria apenas saber da minha égua e fui socorrer ela, caída no chão. O policial veio me agredir com outros policiais. Foi quando eu me defendi e me prenderam.

Como ela está?

O veterinário só deu os primeiros socorros. Como ela perdeu muito sangue, ele aplicou um anti-inflamatório e um soro. Mas como a bala está alojada, com certeza ela precisará passar por uma cirurgia e tirar um raio x da perna.

Há quanto tempo tem a Akira?

Há quatro anos.

Tem condições de cuidar dela?