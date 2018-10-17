Égua ferida em tiroteio está com balas alojadas, diz dono

A égua Akira ficou ferida durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos no bairro Flexal II, em Cariacica, na noite de segunda-feira (15). O fato revoltou o dono do animal, o soldador Frederico Leite, que acabou preso por desacato. Agora, ele pede ajuda para custear o tratamento dela.
Ao Gazeta Online nesta quarta-feira (16), Frederico disse que as balas continuam alojadas em uma das pernas do animal, que se move com dificuldade, como explica o soldador.
Por enquanto eu não pedi ajuda, mas toda ajuda é bem-vinda. Vou ver se consigo apressar uma cirurgia, um raio-x para ver se não atingiu nenhum osso, mas por enquanto eu passei remédio.
Frederico afirma que tem passado remédios no ferimento por conta própria e que acredita que mais de uma bala esteja alojada por terem dois furos na perna de Akira. A égua se alimenta e se mantém de pé, mas manca, completa o dono.
O CASO
No meio da troca de tiros no bairro Flexal II, em Cariacica, na última segunda-feira (15), a égua de um morador acabou sendo atingida por um disparo, o que motivou a revolta de populares, que começaram a se manifestar contra os policiais. O dono da égua acabou preso por desacato, mas depois foi liberado. Apesar do tiro, o animal sobreviveu. Veja a entrevista com o dono da Akira.
"SÓ QUERIA QUE CUIDASSEM DELA"
Como percebeu que a Akira tinha sido atingida?
Dei banho nela e a coloquei no portão da minha casa, foi quando aconteceram os tiros. Fui ver e acertaram a minha égua.
O que houve em seguida?
Aí falei que queria apenas saber da minha égua e fui socorrer ela, caída no chão. O policial veio me agredir com outros policiais. Foi quando eu me defendi e me prenderam.
Como ela está?
O veterinário só deu os primeiros socorros. Como ela perdeu muito sangue, ele aplicou um anti-inflamatório e um soro. Mas como a bala está alojada, com certeza ela precisará passar por uma cirurgia e tirar um raio x da perna.
Há quanto tempo tem a Akira?
Há quatro anos.
Tem condições de cuidar dela?
Não. Estou pedindo ajuda. A própria Polícia Militar tem uma cavalaria e especialistas que cuidam de cavalos. E esse local é próximo da minha casa. Eu só queria que eles cuidassem da minha égua porque ela está sofrendo muito. Se alguém puder fazer alguma coisa para me ajudar, porque eu to sem condições para contratar um veterinário, vou agradecer muito.