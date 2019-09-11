Home
>
Grande Vitória
>
Greve dos Correios no ES: "Entregas terão atraso", diz sindicato

Greve dos Correios no ES: "Entregas terão atraso", diz sindicato

A adesão dos trabalhadores do setor de distribuição, responsáveis pelo envio das encomendas, foi "muito boa" na Grande Vitória, segundo o presidente do Sintect