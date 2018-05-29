Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Greve dos caminhoneiros segue pelo 9° dia no Espírito Santo

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias estaduais continuam os 16 pontos de protesto de segunda-feira

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 11:46
Nono dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli
A greve dos caminhoneiros segue pelo 9° dia no Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (29), os manifestantes permanecem no trevo de Viana. A quantidade de caminhões continua a mesma dos últimos dias, mas o número de motoristas é um pouco menor no local. O motivo pode ser a chuva fraca na região. 
O caminhoneiro Lourival Silva afirmou à reportagem da Rádio CBN Vitória que os manifestantes só vão sair se o preço do combustível diminuir. "A gente só sai daqui quando o diesel chegar a R$ 2,50 na bomba", declarou.  
Caminhoneiro Lourival Silva Crédito: Caíque Verli
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias estaduais continuam os 16 pontos de protesto de segunda-feira. Além desses, em Guarapari, há um ponto na Rodovia Jones dos Santos Neves. A PRF informa também que essa quantidade pode ser maior se for levada em conta as rodovias estaduais, que a PRF não monitora. Veja os pontos.
BR 101
- km 137 (Linhares)
- km 159 (Bebedouro, Linhares)
- km 204 (trevo com a BR 259, João Neiva)
- km 214 (trevo de acesso a Aracruz, Ibiraçu)
- Km 247 (Posto Bruno, Serra)
- km 285 (rodovia do Contorno, posto Santa Rita, em Cariacica)
- km 304 (trevo com a BR 262 e em frente ao posto Flecha, em Viana)
- km 376 (Iconha)
- km 414 (trevo Safra, Itapemirim)
BR 262
- km 22 (próximo ao presídio de Viana)
- km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)
- km 156 (Ibatiba)
BR 259
- km 46 (Barbados, em Colatina)
- km 51 (Trevo de Santa Helena, Colatina)
- km 100 (Baixo Guandu)
BR 447
- km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)
Com informações de Caíque Verli e Rizia Alvarenga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados