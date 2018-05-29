Nono dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli

A greve dos caminhoneiros segue pelo 9° dia no Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (29), os manifestantes permanecem no trevo de Viana. A quantidade de caminhões continua a mesma dos últimos dias, mas o número de motoristas é um pouco menor no local. O motivo pode ser a chuva fraca na região.

O caminhoneiro Lourival Silva afirmou à reportagem da Rádio CBN Vitória que os manifestantes só vão sair se o preço do combustível diminuir. "A gente só sai daqui quando o diesel chegar a R$ 2,50 na bomba", declarou.

Caminhoneiro Lourival Silva Crédito: Caíque Verli

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias estaduais continuam os 16 pontos de protesto de segunda-feira. Além desses, em Guarapari, há um ponto na Rodovia Jones dos Santos Neves. A PRF informa também que essa quantidade pode ser maior se for levada em conta as rodovias estaduais, que a PRF não monitora. Veja os pontos.

BR 101

- km 137 (Linhares)

- km 159 (Bebedouro, Linhares)

- km 204 (trevo com a BR 259, João Neiva)

- km 214 (trevo de acesso a Aracruz, Ibiraçu)

- Km 247 (Posto Bruno, Serra)

- km 285 (rodovia do Contorno, posto Santa Rita, em Cariacica)

- km 304 (trevo com a BR 262 e em frente ao posto Flecha, em Viana)

- km 376 (Iconha)

- km 414 (trevo Safra, Itapemirim)

BR 262

- km 22 (próximo ao presídio de Viana)

- km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)

- km 156 (Ibatiba)

BR 259

- km 46 (Barbados, em Colatina)

- km 51 (Trevo de Santa Helena, Colatina)

- km 100 (Baixo Guandu)

BR 447

- km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)