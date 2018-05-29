A greve dos caminhoneiros segue pelo 9° dia no Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (29), os manifestantes permanecem no trevo de Viana. A quantidade de caminhões continua a mesma dos últimos dias, mas o número de motoristas é um pouco menor no local. O motivo pode ser a chuva fraca na região.
O caminhoneiro Lourival Silva afirmou à reportagem da Rádio CBN Vitória que os manifestantes só vão sair se o preço do combustível diminuir. "A gente só sai daqui quando o diesel chegar a R$ 2,50 na bomba", declarou.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias estaduais continuam os 16 pontos de protesto de segunda-feira. Além desses, em Guarapari, há um ponto na Rodovia Jones dos Santos Neves. A PRF informa também que essa quantidade pode ser maior se for levada em conta as rodovias estaduais, que a PRF não monitora. Veja os pontos.
BR 101
- km 137 (Linhares)
- km 159 (Bebedouro, Linhares)
- km 204 (trevo com a BR 259, João Neiva)
- km 214 (trevo de acesso a Aracruz, Ibiraçu)
- Km 247 (Posto Bruno, Serra)
- km 285 (rodovia do Contorno, posto Santa Rita, em Cariacica)
- km 304 (trevo com a BR 262 e em frente ao posto Flecha, em Viana)
- km 376 (Iconha)
- km 414 (trevo Safra, Itapemirim)
BR 262
- km 22 (próximo ao presídio de Viana)
- km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)
- km 156 (Ibatiba)
BR 259
- km 46 (Barbados, em Colatina)
- km 51 (Trevo de Santa Helena, Colatina)
- km 100 (Baixo Guandu)
BR 447
- km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)
Com informações de Caíque Verli e Rizia Alvarenga