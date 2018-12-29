Grande Vitória tem 58 áreas com risco de deslizamento de encosta

Defesa Civil de Vitória realiza o monitoramento e mantém esquema de plantão e vistoria das áreas de risco da cidade Crédito: Wilbert Suave Silva/PMV

O tempo chuvoso alivia o calor mas traz a preocupação para quem mora em encostas. Atualmente, a Grande Vitória tem 58 áreas com risco de deslizamento de terra. Os locais são monitorados diariamente pelas prefeituras. Em caso de risco iminente, as famílias são orientadas a sair de suas casas.

Vitória é o município com mais pontos com risco de deslizamento de encostas. São 25 locais mapeados pela prefeitura. Os bairros são Morro do Macaco, Jaburu, Jucutuquara, Santos Dumont, Rio Branco, Fradinhos, Cruzamento, Morro Grande, Romão, Forte São João, Fonte Grande, Piedade, Moscoso, Quadro, Alto Caratoíra, Alagoano, Bela Vista, Jesus de Nazareth, Inhanguetá, São José, Santa Helena, Conquista, Comdusa, Morro da Capixaba, Redenção e Santa Martha.

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De acordo com a prefeitura, diariamente as equipes visitam locais da cidade que estejam em estado de observação e realizam relatórios a respeito da situação do local e o que deve ser feito para prevenir ocorrências.

Em Vila Velha são 15 pontos localizados nos bairros Ataíde, Pedra dos Búzios, Santa Rita, Cobi de Cima, Ilha da Conceição, Alecrim, São Torquato, Rio Marinho, Garrido, Sagrada Família, Praia da Costa, Glória e Jardim Petrópolis.

Além do monitoramento das encostas a Defesa Civil do município também monitora o nível dos canais e oscilação da Tábua de Marés.

Em Cariacica, as sete áreas com risco de deslizamento de terra ficam nos bairros Flexal, Alto Lage e Bandeirantes. De acordo com o secretário de Defesa Social do município, Alexandre Ribeiro, famílias ainda estão nestes locais.

Nestes sete pontos caracterizados como áreas de risco existem moradias, porém, há um monitoramento 24 horas por dia feito pela Defesa civil, até que essas áreas sejam contempladas com a proteção de geomantas ou muros de contenção, contou.

Na Serra são 11 locais que apresentam risco, mas a prefeitura não especificou quais são esses bairros. No entanto, nos bairros José de Anchieta II e III muros de contenção foram construídos em encostas para evitar ameaças de deslizamentos por causa da erosão e da força das águas em períodos de chuvas.

Em caso de risco, o morador pode acionar a Defesa Civil municipal nos telefones:

Vitória: 98818-4432

Vila Velha: 99895-0100

Serra: 98818-4432.