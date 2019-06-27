Governo limpa terreno com escultura milionária no Cais das Artes

Antes e depois mostra como estava o espaço em que fica a escultura de Almir de Castro na obra abandonada do Cais das Artes, em Vitória Crédito: Montagem Gazeta Online

o Gazeta Online denunciou que uma escultura do artista Amilcar de Castro, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, estava no meio de mato no terreno da Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. Após a denúncia, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) anunciou que toda a limpeza do local será concluída até o fim deste mês. No fim de abril,denunciou que uma escultura do artista, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, estava no meio de mato no terreno da obra abandonada do, na Enseada do Suá, em. Após a denúncia, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) anunciou que toda ado local será concluída até o fim deste mês.

De acordo com a órgão, os trabalhos de limpeza no local começaram em maio e seguem em andamento. Por meio de nota, o Iopes se limitou a dizer que também está sendo feita manutenção na área em que está instalada a escultura, que tem quase cinco metros e pesa cerca de cinco toneladas.

Ao todo, o Cais das Artes já consumiu mais de R$ 129 milhões dos cofres públicos sem previsão para ser entregue. Em 2015, após um impedimento jurídico, a empresa responsável abandonou as obras e, desde então, nenhuma movimentação nova foi feita no espaço de cerca de 20 mil metros quadrados que compreende o complexo cultural.

A ESCULTURA

A escultura que hoje está ao ar livre no mesmo terreno em que se encontra o esqueleto do que seria o Cais das Artes – obra que foi anunciada em 2010 – foi doada pelo Instituto Sincades ao governo do Estado na ocasião do início da obra.

O monumento foi concluído por Amilcar em 1995. No mesmo ano, o desenho de aço foi colocado no espaço como símbolo de pedra fundamental da obra, anunciada pelo então

governador Paulo Hartung

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