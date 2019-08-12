Home
Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que analisa quais medidas devem ser adotadas imediatamente. De um total de 1.500, só há 50 ônibus nas ruas