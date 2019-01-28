Home
>
Grande Vitória
>
Governo do ES quer relatório sobre barragens de MG na bacia do rio Doce

Governo do ES quer relatório sobre barragens de MG na bacia do rio Doce

Equipe de Casagrande vai se reunir nesta segunda-feira para discutir sobre a fiscalização de áreas em risco que podem afetar o Espírito Santo