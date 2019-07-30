Implantação

Governo do ES lança edital da primeira fase do Aquaviário

A previsão é que o novo sistema de transporte entre em operação ainda em 2020, com quatro estações

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:56 - Atualizado há 6 anos

Embarcações passarão pela Baía de Vitória Crédito: Gazeta Online

O edital para a primeira etapa da implantação do transporte aquaviário, que vai contemplar algumas regiões de Cariacica, Vitória e Vila Velha, foi anunciada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), nesta terça-feira (30).

Ao Gazeta Online, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que os quatro pontos previstos para a construção dos píeres para atracagem dos barcos são:

- Prainha, em Vila Velha

- Enseada do Suá, em Vitória

- Centro, em Vitória

- Porto de Santana, em Cariacica

ANTES ERAM 12 PONTOS

No projeto anterior, segundo o Damasceno, eram estudados doze pontos para a implantação do transporte aquaviário, mas o número foi reduzido. "Nós chegamos à conclusão que com as novas características, o Bilhete Único, com o Transcol, com várias melhorias na mobilidade, ficou definido que na primeira etapa a gente vai iniciar com quatro estações. Isso pode ser ampliado, mas nesse momento nós definimos quatro pontos", disse o secretário.

A previsão é que o novo sistema de transporte entre em operação em 2020, com quatro estações, e será integrado ao Transcol, com a implantação do Bilhete Único, onde o passageiro poderá usar o mesmo cartão para o transporte no aquaviário, no Bike GV e também no transporte municipal de Vitória.

O modelo e tamanho das embarcações e o número de passageiros que poderão usar o transporte só serão definidos após o lançamento do próximo edital para empresas interessadas em fazer a operação dos barcos.









