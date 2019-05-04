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Mobilidade

Governo do ES anuncia primeira fase da implantação do Bilhete Único

Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais - ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, uma única passagem
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 mai 2019 às 23:47

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 23:47

Ônibus do Transcol - integração aos outros modais é uma opção para a mobilidade urbana Crédito: Arquivo/AG
Na próxima segunda-feira (6) o Governo do Estado vai anunciar a primeira fase da implantação do Bilhete Único Metropolitano, que vai integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais – ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, uma única passagem.
A ideia é que a integração no transporte público ofereça aos usuários um serviço de melhor qualidade e agilidade, por meio da qual os passageiros possam circular dos bairros do município em que moram até os terminais e de lá para outros pontos da Grande Vitória pagando apenas uma passagem.
Governo do ES anuncia primeira fase da implantação do bilhete Único
Em entrevista em dezembro do ano passado, o secretário de Transportes e Obras Públicas do Governo do Estado Fábio Damasceno afirmou que a criação do Bilhete Único era possível de ser implementada já no início do novo governo em uma ação que para modernizar o sistema de transporte coletivo no Espírito Santo. 
O secretário ainda explicou que o passageiro que usar o bilhete nos coletivos terá o prazo de até duas horas para pegar outro ônibus, sem pagar por outra tarifa. "Por exemplo, o passageiro sai de São Pedro, e quer pegar uma linha municipal para ir a Cariacica. Ele vai descer no Centro de Vitória e ali passa uma linha que vai pra Cariacica. Então o passageiro tem um período de duas horas, desde o primeiro embarque que ela registrar, para poder passar no último validador que vai pegar. O passageiro poderia pegar três tipos de ônibus pagando apenas uma tarifa única", explicou à CBN Vitória, em abril deste ano.
O anúncio, que será realizado por meio de coletiva de imprensa, às 8 horas, no Palácio Anchieta, será realizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande,  o secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, o diretor-presidente da Ceturb-ES, Rafael Trés e o diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar.

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