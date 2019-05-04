Governo do ES anuncia primeira fase da implantação do bilhete Único

Na próxima segunda-feira (6) ovai anunciar a primeira fase da implantação do Bilhete Único Metropolitano, que vai integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema. Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais – ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, uma única passagem.

A ideia é que a integração no transporte público ofereça aos usuários um serviço de melhor qualidade e agilidade, por meio da qual os passageiros possam circular dos bairros do município em que moram até os terminais e de lá para outros pontos da Grande Vitória pagando apenas uma passagem.

Em entrevista em dezembro do ano passado,afirmou que a criação do Bilhete Único era possível de ser implementada já no início do novo governo em uma ação que para modernizar o sistema de transporte coletivo no Espírito Santo.

O secretário ainda explicou que o passageiro que usar o bilhete nos coletivos terá o prazo de até duas horas para pegar outro ônibus, sem pagar por outra tarifa. "Por exemplo, o passageiro sai de São Pedro, e quer pegar uma linha municipal para ir a Cariacica. Ele vai descer no Centro de Vitória e ali passa uma linha que vai pra Cariacica. Então o passageiro tem um período de duas horas, desde o primeiro embarque que ela registrar, para poder passar no último validador que vai pegar. O passageiro poderia pegar três tipos de ônibus pagando apenas uma tarifa única", explicou à CBN Vitória, em abril deste ano.