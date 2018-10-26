Governo do ES anuncia mais quatro unidades da Escola Viva

Escola Viva Crédito: Divulgação | Sedu

Sedu), anunciou nesta sexta-feira (26) a criação de mais quatro unidades da Escola Viva para o início do ano letivo, em 2019, nos municípios de Conceição do Castelo, Muqui, Viana e Fundão. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (), anunciou nesta sexta-feira (26) a criação de mais quatro unidades da Escola Viva para o início do ano letivo, em 2019, nos municípios de

No total, serão abertas novas 1.740 vagas. Quem fez o anúncio foi o secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha. Na Escola Municipal Elisa Paiva, em Conceição do Castelo, serão 240 vagas do 6º ao 9º ano para o Ensino Fundamental e 210 vagas para o Ensino Médio, totalizando 450 vagas.

Em Muqui, na Escola Estadual Senador Dirceu Cardoso, serão ofertadas 280 vagas do 6º ao 9º ano para o Ensino Fundamental e 200 vagas para o Ensino Médio. Ao todo, serão 480 oportunidades.

Secretário Estadual de Educação, Haroldo Rocha Crédito: Lara Rosado

Na Escola Estadual Ewerton M. Guimarães, no município de Viana, serão 140 vagas para o Ensino Fundamental do 8º e 9º ano e 200 para o Ensino Médio. E, por último, em Fundão, na Escola Estadual Nair Miranda, serão 70 vagas para o 9º ano no Ensino Fundamental e 400 vagas para o Ensino Médio.

Escola Viva almoçam nas instituições. Eles ficam no local por 9 horas e 30 minutos; entram às 7h30 e saem às 17h. O Espírito Santo, que tinha 32 Escolas Vivas, terá 36. A Sedu tem três meses para realizar algumas intervenções nas unidades como, por exemplo, ampliar os refeitórios, já que os alunos daalmoçam nas instituições. Eles ficam no local por 9 horas e 30 minutos; entram às 7h30 e saem às 17h. O Espírito Santo, que tinha 32 Escolas Vivas, terá 36.

CHAMADA PÚBLICA

Espírito Santo em toda a rede estadual. Em 2018, 232 mil alunos foram matriculados. De acordo com o secretário, nem todas as vagas são ocupadas. São 300 mil vagas ofertadas pelo Estado em 469 escolas estaduais. 21% em zona rural e 79% em zona urbana. Na tarde desta sexta (26), o secretário também anunciou que 300 mil vagas vão ser ofertadas noem toda a rede estadual. Em 2018, 232 mil alunos foram matriculados. De acordo com o secretário, nem todas as vagas são ocupadas. São 300 mil vagas ofertadas pelo Estado em 469 escolas estaduais. 21% em zona rural e 79% em zona urbana.

APLICATIVOS