Gambá aparece no Parque Moscoso e mobiliza PM Ambiental em Vitória

Por volta de 11 horas, o gambá desceu da árvore e correu para dentro do parque. Assustado, caiu dentro do fosso da Concha Acústica

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 14:51

 - Atualizado há 6 anos

Resgate de gambá no Parque Moscoso, em Vitória, na manhã deste domingo (1) Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um gambá chamou atenção de frequentadores do Parque Moscoso, em Vitória, na manhã deste domingo (01). É que o animal subiu em uma árvore e ficou exposto ao Sol, desde as 6 horas da manhã, sem conseguir descer. As pessoas ao redor ficaram preocupadas com o estado de saúde do animal. 

Uma das testemunhas, que não quer ser identificada, contou que o animal está debilitado. "Está suando muito pelo focinho", contou à reportagem do Gazeta Online

> Onças-pintadas nascem em cativeiro no Espírito Santo

SAGA DO GAMBÁ

Por volta de 11 horas, o gambá desceu da árvore e correu para dentro do parque. Assustado, caiu dentro do fosso da Concha Acústica. Quando a Polícia Ambiental chegou, o animal conseguiu escapar do fosso, atravessou a via principal e subiu até o último galho de uma árvore. Os policiais, então, foram embora. 

De acordo com relatos, o socorro demorou a vir. Pessoas que passavam pelo local, desde o início da manhã, acionaram o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Ambiental, mas não foram atendidos.

O QUE FAZER?

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que cada caso é analisado separadamente e, por isso, o 190 deve ser acionado.

