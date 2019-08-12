Home
>
Grande Vitória
>
Frota de ônibus: Sindicato e GVBus divergem sobre números na greve

Frota de ônibus: Sindicato e GVBus divergem sobre números na greve

Sindirodoviários garante que colocou 75% da frota na rua. GVBus diz que decisão da Justiça não foi respeitada.