Home
>
Grande Vitória
>
Fotojornalismo: forte ventania e os efeitos na Grande Vitória

Fotojornalismo: forte ventania e os efeitos na Grande Vitória

A primavera começou com ventos fortes na Grande Vitória. A ventania chegou a derrubar o telhado de um quiosque desativado na Praia de Itaparica, em Vila Velha