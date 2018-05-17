Força-tarefa interdita bombas em postos de combustíveis no ES

Três postos de combustíveis localizados em Vitória, Vila Velha e Linhares tiveram as bombas interditadas por fornecerem aos motoristas um volume inferior de combustível ao que era registrado, o chamado golpe da 'bomba baixa', mecanismo que coloca menos produto no tanque dos veículos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), cerca de 50 estabelecimentos foram fiscalizados no Espírito Santo durante uma força-tarefa que contou com a participação da Secretaria de Fazenda do Estado, do Procon e do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM.
Além da fiscalização de volume, amostras de combustíveis foram coletadas para análise, mas não foram encontradas adulterações na qualidade do produto.
De acordo com o Sindipostos-ES, a interdição das bombas representa um índice pequeno do total.
"Além do número pequeno, cabe destacar, ainda, que não foi apurado ou informado se essa bomba baixa foi resultado de uma ação deliberada do posto ou de uma desregulagem natural do equipamento. E é nesta segunda situação que o Sindipostos acredita", disse.
O sindicato ainda ressaltou que o Estado tem um dos melhores índices de qualidade do Brasil, segundo o Boletim de Qualidade da ANP. "Isso garante ao capixaba a segurança de estar consumindo produtos na especificação adequada, com os tributos recolhidos e na quantidade declaradas. Porém, desvios de conduta podem acontecer pontualmente, mas a categoria e os órgãos fiscalizadores estão atentos para denunciar e fiscalizar".
A força-tarefa foi realizada em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Colatina, Linhares e São Mateus.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, o Procon disse que, como a ação é conjunta, todas as informações sobre o caso estariam concentrados na Secretaria da Fazenda. A secretaria e o Ipem disseram que a operação ainda está em andamento e os resultados serão divulgados após a conclusão dos procedimentos.