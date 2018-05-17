Força-tarefa interdita bombas em postos de combustíveis no ES

Crédito: Adneison Severiano/G1 AM

Três postos de combustíveis  localizados em Vitória, Vila Velha e Linhares  tiveram as bombas interditadas por fornecerem aos motoristas um volume inferior de combustível ao que era registrado, o chamado golpe da 'bomba baixa', mecanismo que coloca menos produto no tanque dos veículos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), cerca de 50 estabelecimentos foram fiscalizados no Espírito Santo durante uma força-tarefa que contou com a participação da Secretaria de Fazenda do Estado, do Procon e do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM.

Além da fiscalização de volume, amostras de combustíveis foram coletadas para análise, mas não foram encontradas adulterações na qualidade do produto.

De acordo com o Sindipostos-ES, a interdição das bombas representa um índice pequeno do total.

"Além do número pequeno, cabe destacar, ainda, que não foi apurado ou informado se essa bomba baixa foi resultado de uma ação deliberada do posto ou de uma desregulagem natural do equipamento. E é nesta segunda situação que o Sindipostos acredita", disse.

O sindicato ainda ressaltou que o Estado tem um dos melhores índices de qualidade do Brasil, segundo o Boletim de Qualidade da ANP. "Isso garante ao capixaba a segurança de estar consumindo produtos na especificação adequada, com os tributos recolhidos e na quantidade declaradas. Porém, desvios de conduta podem acontecer pontualmente, mas a categoria e os órgãos fiscalizadores estão atentos para denunciar e fiscalizar".

A força-tarefa foi realizada em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Colatina, Linhares e São Mateus.