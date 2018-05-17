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'Bomba baixa'

Força-tarefa interdita bombas em postos de combustíveis no ES

Foi constatado que as bombas forneciam menos combustível do que o informado ao motoristas

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 19:59
Crédito: Adneison Severiano/G1 AM
Três postos de combustíveis  localizados em Vitória, Vila Velha e Linhares  tiveram as bombas interditadas por fornecerem aos motoristas um volume inferior de combustível ao que era registrado, o chamado golpe da 'bomba baixa', mecanismo que coloca menos produto no tanque dos veículos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), cerca de 50 estabelecimentos foram fiscalizados no Espírito Santo durante uma força-tarefa que contou com a participação da Secretaria de Fazenda do Estado, do Procon e do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM.
Além da fiscalização de volume, amostras de combustíveis foram coletadas para análise, mas não foram encontradas adulterações na qualidade do produto.
De acordo com o Sindipostos-ES, a interdição das bombas representa um índice pequeno do total.
"Além do número pequeno, cabe destacar, ainda, que não foi apurado ou informado se essa bomba baixa foi resultado de uma ação deliberada do posto ou de uma desregulagem natural do equipamento. E é nesta segunda situação que o Sindipostos acredita", disse.
O sindicato ainda ressaltou que o Estado tem um dos melhores índices de qualidade do Brasil, segundo o Boletim de Qualidade da ANP. "Isso garante ao capixaba a segurança de estar consumindo produtos na especificação adequada, com os tributos recolhidos e na quantidade declaradas. Porém, desvios de conduta podem acontecer pontualmente, mas a categoria e os órgãos fiscalizadores estão atentos para denunciar e fiscalizar".
A força-tarefa foi realizada em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Colatina, Linhares e São Mateus.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, o Procon disse que, como a ação é conjunta, todas as informações sobre o caso estariam concentrados na Secretaria da Fazenda. A secretaria e o Ipem disseram que a operação ainda está em andamento e os resultados serão divulgados após a conclusão dos procedimentos.

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